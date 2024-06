Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Дагестан и Кавказ.РФ приступило к проектированию ключевых инженерных коммуникаций будущего курорта – систем водоснабжения, подведение газа и электричества. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочего визита в Республику Дагестан.

«Проектирование современной инженерной инфраструктуры позволит создать все необходимые условия для комфорта туристов и реализации проектов резидентов туркластера, а также обеспечит долгосрочное развитие региона. В рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа реализуются мероприятия, направленные на создание условий для полноценного функционирования прибрежного кластера», – отметил Сергей Назаров.

Запланировано строительство нового водозабора на участке Великентский Уллучаевского месторождения, который обеспечит необходимыми водными ресурсами территории Каспийского кластера и г. Дагестанские Огни.

По его словам, объем государственных вложений в инфраструктуру курорта составит около 24 млрд рублей, частных – более 100 млрд рублей. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тысяч человек и привлечет до 700 тысяч туристов в 2030 году.

Также в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа идет строительство водовода «Кайтаг-Дербент», что позволит модернизировать систему водоснабжения в Дербентском районе, и реализуется проект по строительству современных очистных сооружений, который обеспечит более 30 тысяч жителей г. Дагестанские Огни качественными услугами центрального водоотведения, улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние города и водных объектов.

«Реализация этого проекта позволит обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и укрепить экологическую стабильность всего Каспийского моря, – прокомментировал врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Бахтияр Уллаев. – В целом развитие инфраструктуры в Каспийском прибрежном кластере не только повысит привлекательность региона для туристов, но и станет значительным шагом к повышению качества жизни местных жителей».

Планы на ближайшие годы включают завершение проектирования и начало строительства объектов инженерной инфраструктуры, что позволит уже в 2026–2027 годах ввести в эксплуатацию все объекты кластера и открыть новый курорт.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI