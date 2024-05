«В Чердыни возникает ощущение, что ты на краю земли»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Дмитрий Кощеев начал заниматься наукой еще в школе, но в итоге вместо истории выбрал экономику и туризм. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о пермском микрорайоне Висим, туристских кластерах и о том, как научился прорабатывать триста источников в день.

Как я начал заниматься наукой Случайно. Еще в школе у меня был интерес к исследовательским работам. Я писал их каждый год и получал от этого удовольствие. Темы касались истории южных территорий России, прежде всего истории Кавказа. Когда я со своей работой впервые выступил на городской конференции, один из членов комиссии предложил коллегам позволить мне пройти дальше, сказал, что видит потенциал. (Я узнал об этой истории гораздо позже.) Не знаю, что он тогда во мне разглядел, но я ему очень благодарен. Я съездил на конкурс исследовательских работ, мою работу сильно раскритиковали, но у меня возник азарт вновь приехать на региональную конференцию и победить. Через два года я действительно это сделал. Когда я поступил в Высшую школу экономики, я уже понимал, как проводить исследования. Свою первую курсовую работу я сделал за осенние месяцы второго курса. В декабре она была почти полностью готова, оставались небольшие правки, связанные с оформлением. Правда, в бакалавриате я еще не думал, что научная работа может меня затянуть. Я даже не представлял, куда пойду, чем буду заниматься, пока на четвертом курсе не случилась интересная история. Есть человек, который стал для меня в науке проводником, наставником и настоящим учителем в самом высоком смысле этого слова. Это Ольга Юрьевна Исопескуль. Когда я делал проект в рамках ее дисциплины, она предложила представить его на конференции внутри Вышки. Я отказывался, но она сказала: «В проекте ты сделал гораздо больше того, что было нужно, результаты твоей работы обладают научной новизной». Я сделал доклад, и работа заняла первое место. А летом после окончания бакалавриата вышли две научные статьи, основанные на моем дипломе. В магистратуре два преподавателя подсказали мне направление, которым я занимаюсь сейчас. Татьяна Витальевна Букина, которая вела у нас региональную экономику, предложила в качестве области исследования туризм, а Елена Львовна Зуева — туристские кластеры. Вначале я вообще не хотел заниматься темой туризма, она казалась мне несерьезной. Но там оказалось столько интересных моментов, столько никем не проработанных направлений, что я увлекся. Отмечу, что системно исследования кластеров начинаются только после 1990-х годов, а концепция туристского кластера как таковая появилась и того позднее — в 2000 году. Постепенно начали появляться статьи. Моим научным руководителем в магистратуре стала Ольга Юрьевна Исопескуль. Во многом своими навыками и достижениями я обязан ей и моему научному руководителю в аспирантуре в ПГНИУ Татьяне Васильевне Миролюбовой. Что я исследую Основные темы исследований по-прежнему связаны с туризмом. В ближайшие дни в одном из российских журналов выходит статья, посвященная тому, как российские кластеры функционируют в постпандемийный период. В этой статье интересна даже не столько сама тема, сколько методология. Сейчас тематика туристских кластеров и туризма в целом недостаточно проработана математически, и я стремлюсь сделать так, чтобы она стала более объективной, усилить в этих исследованиях элемент квантификации. Второй блок — пространственная экономика, то есть направление исследований, посвященных аллокации производственных сил на территории города, региона, страны. В ней, в частности, рассматриваются такие конструкты, как кластеры, сети, агломерации, производственные комплексы и так далее. Третье направление возникло неожиданно и касается методов исследований в экономике как отдельного направления. У нас с Ольгой Юрьевной недавно вышла монография «Концептуальный теоретический анализ. История, подходы, методики». Фактически она открыла принципиально новое поле исследований. Монография описывает развитие взглядов на то, как делать теоретический анализ, в период с 1900 по 2022 год. Также мы разработали уникальную методику теоранализа, и благодаря ее применению для книги удалось обобщить опыт 125,5 тысячи публикаций. Почему мы выбрали именно такой период? Во-первых, до 1900 года статьи в базах данных Scopus и Web of Science встречаются несистемно. Во-вторых, феномен теоретического анализа в сегодняшнем понимании начал оформляться только в XX веке. В монографии мы пишем о появлении стремления систематизировать анализ литературы и зачем он вообще был нужен в научных исследованиях того периода.

Что такое теоретический анализ Анализ предшествующей литературы. В моем подходе мы анализируем очень большое количество источников и переводим этот процесс в математическое русло. Источники могут быть на любую тему. В монографии мы делали, условно говоря, теоранализ теоранализа в рамках социальных дисциплин. Все 125 тысяч источников я проработал сам с небольшой помощью программных решений на основе Python. Это заняло около семи лет. Проработка была реализована на основе нового метода, который и представлен в монографии. С помощью этого метода я развил у себя навык прорабатывать до 300 источников в день, но это очень сильно выматывает, и долго в таком ритме жить достаточно сложно. Я работал примерно по 12–16 часов в день. Метод устроен следующим образом. Статьи на определенную тему обычно включают повторяющиеся компоненты. Например, если статья должна раскрыть сущность объекта, в ней, вероятнее всего, будет текст-определение. Мы эти элементы выявляем, прописываем и потом прорабатываем не весь текст, а именно их. Таких элементов может быть сколько угодно, однако для аналитических целей имеет смысл рассмотреть порядка 10–15. Когда мы просматриваем статью, глаз уже сам начинает вычленять эти элементы. Почему этот метод лучше автоматизированного подхода? Сейчас даже самые современные системы, которые могут провести глубинный анализ, еще не совсем совершенны, допускают ошибки. Кроме того, такие системы, как правило, достаточно сложны и требуют продвинутых навыков программирования, а развить навыки, о которых я пишу, в себе может каждый. Может быть, когда пройдет время после выхода книги, я сделаю новую версию, и там уже будет описан более компьютеризированный подход. В качестве приложения к книге разработан курс «Введение в концептуальный теоретический анализ». Когда я готовил книгу, элементы этого курса успешно прошли апробацию в рамках дисциплины «научно-исследовательский семинар» у студентов второго курса бакалавриата. Мы с ними рассматривали, как анализировать литературу, я давал наиболее простые компоненты, и они это потом с успехом применяли. Чем я горжусь Недавно эта монография заняла первое место на VIII Международном конкурсе на лучшую научную и учебную публикацию «Академус» в номинации «Социальные науки». У меня также есть монография по туристским кластерам. Я рассматривал в ней в том числе элементы системы туристского позиционирования территории. В Пермском крае есть несколько муниципалитетов, где разработанные мною решения были внедрены в практику и достаточно эффективно работают. Еще у меня есть ведомственная награда — благодарственное письмо от Министерства по туризму Пермского края.

Где в России есть кластеры Процессы кластеризации наблюдаются в Краснодарском крае, в Мурманской и Калининградской областях, на Алтае. О чем я мечтаю Не могу сказать, что это мечта, но мне бы хотелось описать принципиально новый феномен. Создать что-то радикально новое, что не имело бы не только аналогов, но даже системных предпосылок. Наука — это особый стиль жизни. Ты находишься в постоянном поиске, у тебя нет как таковых ни выходных, ни отпусков, ты постоянно что-то исследуешь и прорабатываешь. За последние семь лет наберется не больше пяти дней, когда бы я не занимался наукой. С другой стороны, наука — это возможность заглянуть за горизонт известного, где находится то, чего никто еще не видел. Это возможность пройти там, где не ходил до тебя еще никто. Для меня это в определенной степени смысл жизни. Без науки я себя не вижу. Кем я мог бы стать Я после школы и я сейчас — это два разных человека. Если бы после школы у меня был тот же уровень понимания процессов, происходящих в обществе, наверное, я бы пошел в сферу компьютерных наук. Она наиболее перспективная, за ней будущее, у нее фактически неограниченное применение — в том числе она все глубже проникает в экономику. И это тот же самый поиск решений, поиск новых идей, творчество в какой-то степени.

С кем из ученых я бы хотел встретиться С двумя Майклами – Монфордом и Портером. Портер является основателем современной кластерной теории, и в широком смысле слова его можно считать человеком, который сформировал повестку современной пространственной экономики. Кластерная теория имеет определенные циклы в своем развитии, которые можно рассматривать как фазы роста, фазы достижения пика и фазы падения. Сейчас объем публикаций снижается, также в среднем падает качество публикуемых по этой тематике работ, что говорит о неком кризисе кластерной теории. Мне было бы интересно узнать, что Портер думает про эту цикличность в развитии кластерной теории и как видит кластеры будущего. Например, в начале 2020-х годов наметилась тенденция к росту числа публикаций исследователей из развитых стран, посвященных кластерам индустрии 4.0. Мы предполагали, что именно эта тенденция станет мейнстримом, однако этого не произошло. В свою очередь, Майкл Монфорд в своей докторской диссертации ввел понятие туристского кластера. При этом у Монфорда сформировался весьма особый взгляд на природу туристского кластера, отличный от взгляда большинства современных исследователей. В общепринятом смысле под туристским кластером следует понимать систему взаимозависимых, взаимосвязанных, но сохраняющих между собой элементы конкурентного взаимодействия организаций, связанных со сферой гостеприимства и туризма, которая локализована в географическом пространстве района концентрации наиболее значимых аттракций, выступающих основными точками притяжения въезжающих в регион туристских потоков. У меня есть предположение, что на первом этапе развития кластерной теории в категорию «туристский кластер» вкладывался принципиально иной смысл. Однако впоследствии возобладала тенденция к унификации определений, итогом которой стала выработка универсального, но обезличенного определения кластеров разных направлений деятельности (туристских, финансовых, портовых, промышленных и других). Но если бы идеи Майкла Монфорда развивались именно по той логике, которую он и его ученики пытались продвигать, возможно, мы бы получили новую структуру, которая в нынешних условиях оказалась бы более эффективна. Было бы интересно это обсудить.

Как выглядит мой обычный день Неотъемлемой частью моего дня является научная работа. Поэтому, как правило, я встаю очень рано, в будние дни в районе 6 утра, а ложусь спать уже глубокой ночью. Рабочий день вбирает в себя преподавательскую деятельность, домашние дела, а все, что остается, я стараюсь посвящать именно научной работе. Бывает ли у меня выгорание Симптомы выгорания дают о себе знать в двух ситуациях. Во-первых, когда подготовлена большая статья и ее не получается сразу опубликовать в научном журнале. В таких ситуациях вполне естественно состояние, когда хочется все бросить. Еще выгорание может начаться, когда ты день за днем повторяешь одни и те же действия (как, например, для большого исследования, которое вышло в рамках монографии). Как с этим бороться, я не знаю. Иногда я пытаюсь переключаться, иногда просто заставляю себя работать дальше. Когда такой период проходит, симптомы выгорания постепенно нивелируются. Чем я увлекаюсь Я собираю этнографию Южного Прикамья, провожу литературную обработку поверий, фольклора и преданий и на этой основе пишу рассказы, стихи и сказы. Публикую их в паблике «Прикамье: история и современность». Увлекаюсь фотографией — люблю снимать природу, пейзажи, исторические здания. Когда есть время, я занимаюсь рисованием. Больше всего мне нравится работать масляными красками — разводить их, наносить слой за слоем. Как правило, это длится несколько дней. Это особый, медитативный процесс, когда ты расслабляешься, забывая о времени, проблемах и делах. К сожалению, заниматься этим удается довольно редко, либо в пору новогодних праздников, либо летом, когда подходит к концу работа со студентами. Раньше я активно занимался микрорезьбой по дереву, но теперь на это практически нет времени, уже третий год не могу закончить одну миниатюру. Из концептуальных увлечений могу назвать British Studies. Мне нравятся язык, история и культура Великобритании. В последнее время также обнаружил в себе интерес к литературе этой страны.

Что я читаю Зависит от места, где я нахожусь. В Перми, где я работаю, я сейчас перечитываю английский перевод книги Пауло Коэльо «Алхимик». Это классический роман-путешествие, но при этом с глубоким философским смыслом. Перемещаясь между городами, я открываю электронную книгу и читаю британские исторические журналы либо викторианские романы. Сейчас читаю роман «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея. А на выходных в своем родном городе Чайковском я читаю другую литературу. Сейчас — книгу Артура Мортона «История Англии. Как народ создал великую державу». А недавно читал Стивенсона. Совет молодым ученым Побольше мечтать и не бояться высказывать даже самые оригинальные и необычные идеи. Порой то, что нам кажется сущей нелепицей, оказывается правдой и позволяет создавать инновации, которые могут сделать наш мир немножко лучше.

Мои любимые места Пермского края Одно из моих любимых мест в Перми — историческая часть микрорайона Висим. Раньше он относился к городу Мотовилиха, который еще в 30-х годах прошлого века вошел в состав Перми. Но если центральная часть Перми в преддверии юбилея прошла реставрацию, то старый Висим еще сохранил дух прошлых веков. Приезжая туда, ты видишь старинные резные дома, Райский сад с бывшим заводским каналом, где когда-то стояли водобойные колеса, а теперь круглый год живут утки, а также величественный Свято-Троицкий Стефанов монастырь. Есть в этом районе и гора Вышка, откуда открывается один из лучших видов на город, а также три музея и целая улица из старинных купеческих особняков, где приятно гулять. В Чайковском мне очень нравится городская набережная. Там в окружении сосен приятно находиться в любую погоду. Можно увидеть чаек, крачек, уток, хищных птиц. На том берегу расположен лес. Глядя на него, ощущаешь смену времен года ярко, как нигде в Прикамье. Наш город с трех сторон окружен Воткинским водохранилищем, которое еще называют Камским морем. И многие явления природы действительно больше напоминают морские: на Камском море бывают штормы, а утром и теплыми вечерами, когда город засыпает, можно услышать прибой. В прошлом году я впервые побывал на севере Пермского края. Меня покорила Чердынь. Во время «золотого часа», когда солнце начинает заходить за гору Полюд, она озаряется золотистым светом. Невероятное чувство — гулять по исторической части города, по Троицкому холму, и смотреть на старинные храмы. В эти минуты возникает ощущение, что ты очутился на самом краю земли, а дальше, на север, лишь небольшие деревни, километры тайги и больше ничего.

