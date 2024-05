В СПбГАСУ состоялось открытие сезона студенческих отрядов

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 мая двор у дерева СПбГАСУ заполонили зелёные куртки – студенческие отряды университета открыли третий трудовой семестр.

230 студентов в составе девяти отрядов летом отправятся трудиться по пяти различным направлениям: строительному, педагогическому, сельскохозяйственному, археологическому и сервисному.

На торжественной линейке открытия сезона ребята выступили с любимыми отрядными песнями и танцами, прошла традиционная проходка флагов, и самое важное – начальником управления молодёжной политики СПбГАСУ Ириной Нурыевой были выданы путёвки на сезон.

Свои билеты в лучшее лето получили командиры педагогических отрядов «Арлекино» и «Свобода», строительных отрядов «Кусто», «Польза», «Лис» и «Пятница», археологического отряда «Линь», сельскохозяйственного отряда «Гермес» и сервисного отряда «Заря».

Линейку посетила проректор по молодёжной политике Ирина Луговская, которая пожелала собравшимся продуктивной работы летом. Также присутствовали представители командного состава регионального отделения Российских студенческих отрядов.

