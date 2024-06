В Дагестане подписано первое соглашение с резидентом Каспийского кластера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инвестор построит трехзвездочный отель на 1100 мест на побережье моря в границах особой экономической зоны. Соответствующее соглашение подписано сегодня между резидентом, министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана и управляющей компанией Кавказ.РФ.

Подписание документа состоялось после заседания рабочей группы по развитию проекта с участием заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова. Первая компания готова построить к 2027 году отель категории три звезды. Объем заявленных инвестиций составляет 1,7 млрд рублей.

Заявка первого резидента была одобрена на заседании специальной правительственной комиссии 29 мая в Дагестане.

«Президент Владимир Путин на днях поддержал отдельный федеральный проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», который предполагает строительство масштабных курортов по всей стране. А уже сегодня пописано первое резидентское соглашение по развитию морского кластера на Каспии, который стал частью этого большого проекта», – отметил замминистра.

По его словам, создание первого морского кластера на Каспии через механизм ОЭЗ — это пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти. «Здесь работает четкий и понятный принцип: государство создает необходимую инфраструктуру, в том числе предлагает меры поддержки, а резиденты – точки притяжения, туристические объекты. И та активность инвесторов, которая сегодня наблюдается, еще раз подтверждает правильность выбранного подхода. Уже есть конкуренция за лоты, а значит будут качественные и перспективные предложения», – подчеркнул Сергей Назаров.

«Сегодня мы подписали соглашение с резидентом ООО «Альянс». Компания планирует строительство отеля «Ривьера Каспий», а также коттеджей различного типа. В новой особой экономической зоне, на площади почти в 200 гектаров для уже действующих и будущих инвесторов созданы необходимые меры господдержки. Для них будут действовать налоговые преференции, льготная ставка кредитования, долгосрочная аренда земли на льготных условия. Кроме того, ОЭЗ отличается развитой инфраструктурой и удобным географическим расположением», – прокомментировал министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

«Мы переходим от стадии концепции к стадии реализации. Идет проектирование инженерии, скоро начнут проектирование резиденты. Строительство сетей и первых объектов начнется в следующем году. Важно, что по опыту строительства других наших курортов мы многие процессы запускаем параллельно при этом сохраняя стилевое единство», – отметил Андрей Юмшанов.

Заявки на заключение соглашений о развитии инфраструктуры на территории ОЭЗ принимаются министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

