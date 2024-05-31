Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» укрепляет сотрудничество с Псковской областью
30 мая состоялась встреча представителей Банка «РОССИЯ» с Правительством Псковской области.
В рамках встречи Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ»
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Псковской области и Банком «РОССИЯ» заключено в январе этого года. Глава региона поблагодарил Банк за доверие и готовность к совместной работе.
«Сегодня мы проводим установочное совещание по реализации в Псковской области целого ряда цифровых проектов. Каждый из них имеет перспективу. Первый — это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. У Банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах РФ. Второй проект касается реализации универсального регионального формата единого платежного документа на базе транзитного банковского счета», — сказал
Единый документ позволит потребителю получать счета одновременно за все услуги — ЖКХ, газ, электроэнергию — и оплачивать их в любом банке.
В продолжение встречи представители профильных исполнительных органов Псковской области, ресурсоснабжающих компаний, Псковского государственного университета и Банка «РОССИЯ» в рамках рабочих групп подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.
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