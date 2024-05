Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» укрепляет сотрудничество с Псковской областью 30 мая состоялась встреча представителей Банка «РОССИЯ» с Правительством Псковской области. В рамках встречи Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» А.В. Шаленков и Губернатор Псковской области М.Ю. Ведерников обсудили основные задачи и предложения по взаимодействию. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Псковской области и Банком «РОССИЯ» заключено в январе этого года. Глава региона поблагодарил Банк за доверие и готовность к совместной работе. «Сегодня мы проводим установочное совещание по реализации в Псковской области целого ряда цифровых проектов. Каждый из них имеет перспективу. Первый — это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. У Банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах РФ. Второй проект касается реализации универсального регионального формата единого платежного документа на базе транзитного банковского счета», — сказал М.Ю. Ведерников . Единый документ позволит потребителю получать счета одновременно за все услуги — ЖКХ, газ, электроэнергию — и оплачивать их в любом банке. А.В. Шаленков , в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с Псковской областью двигается по намеченному плану. «Банк «РОССИЯ» обладает значительным опытом реализации комплексных проектов на основе банковских карт. Мы планируем представить руководству Псковской области и заинтересованным предприятиям и организациям наши технологические возможности. Далее обсудим, как интегрировать их в разные сферы в регионе. Наши проекты будут работать на создание условий для развития региона и улучшения качества жизни населения Пскова и области», — отметил он. В продолжение встречи представители профильных исполнительных органов Псковской области, ресурсоснабжающих компаний, Псковского государственного университета и Банка «РОССИЯ» в рамках рабочих групп подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.

