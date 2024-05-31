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Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком Предыдущая новость Следующая новость Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надёжности энергетического комплекса ХМАО – Югры.

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