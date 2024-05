Экономический эффект «РН-Няганьнефтегаз» от внедрения инноваций в 2023 году превысил 1,9 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в добывающий актив «Роснефти», в 2023 году получила экономический эффект в размере более 1,9 млрд рублей благодаря реализации системы повышения производственной эффективности (ППЭ).

Повышение эффективности производственных объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

В 2023 году специалисты «РН-Няганьнефтегаз» провели пять опытно-промышленных испытаний, разработали и утвердили 15 проектов ППЭ, два из которых уже успешно тиражируются на месторождениях других предприятий Компании.

Самым эффективным и экономически выгодным в «РН-Няганьнефтегаз» по итогам прошлого года стал проект, связанный с применением разрезных тройников* для подключения кустовых площадок без остановки перекачки продукта. Экономический эффект от внедрения инновации составил более 730 млн руб.

*- Данные устройства обеспечивают возможность подключения новых разветвлений к уже существующим системам без повреждения или прекращения работы основного трубопровода.

Справка: «РН-Няганьнефтегаз» – основное нефтедобывающее предприятие на территории г. Нягани. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Предприятие активно работает над совершенствованием производственных процессов и развитием инноваций. Для вовлечения персонала в научную, исследовательскую и инновационную деятельность на предприятии проводятся обучающие семинары и тренинги.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

30 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI