«Экватор» Акселератора ГУУ прошел в технопарке «ТехноСпарк»

20 мая 2024 года прошло мероприятие «Экватор» в рамках Акселератора технологического предпринимательства «Энергия города. Среда», который проводится в Государственном университете управления с апреля по июнь 2024 года».

Мероприятие состоялось на базе технопарка «ТехноСпарк» с участием экспертов и руководителей организаций-резидентов.

В рамках встречи были проведены экспертные консультации с командами, а также прошли демонстрации проектов перед экспертами.

Участники познакомились с продукцией и услугами компании Tenoptics, которая занимается нанесением различных видов напылений на стёкла. Увидели, как выращивают алмазы и где их применяют, познакомились с поли-и монокристаллами, а также кристаллами, которые меняют цвет.

Специалисты и эксперты компаний Tenprint и Medprint продемонстрировали собственное производство имплантов, которые врастают в ткани человека, рассказали о возможностях запуска серийного производства медицинских и пластиковых изделий.

В Российском центре гибкой электроники участники акселератора увидели самую большую «чистую комнату» в России, где происходит производство электронной продукции.

Также участники узнали о роях роботов, которые работают совместно, сообщаясь между собой и не сталкиваясь, узнали о возможностях контрактного производства для стартапов от Tenfab.

«Технологическое предпринимательство невозможно развивать в вузах в отрыве от реального сектора экономики. Технопарки — это уникальная возможность для разного рода проектов получить экспертную обратную связь на самых ранних стадиях разработки будущих продуктов, так как на одной локации находятся разные виды производств и предприятий. Особенно важно, что руководство Техноспарка открыто к сотрудничеству и уже сегодня ребята получили бесценные рекомендации от экспертов для дальнейшей проработки своих проектов», — отметила руководитель акселерационной программы ГУУ «Энергия города. Среда» Екатерины Халимон.

В завершении встречи была представлена презентация стартапа «Промышленные экзоскелеты», участники рассказали о своих проектах и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества с технопарком Техноспарк.

Среди проектов: «Умные окна», «Торговые автоматы для продажи канцелярии», «Паспорт кожи», «Вендинговые автоматы по продаже еды», «Девайс для велосипедов и самокатов», «Вентилятор для обучения сотрудников по работе с оборудованием», «Очистители воздуха (городские)», «Технология безопасного перехода», «Биврёст (устройство для запуска малых спускаемых аппаратов на землю с МКС)» и другие.

Генеральный директор «ТехноСпарк» Юрий Бочаров отметил, что «Мы не делаем резидентов в технопарке, мы делаем предпринимателей. Но к сожалению, не каждый человек имеет предпринимательское мышление. Сегодня мы познакомились с участниками акселератора – молодыми предпринимателями из ГУУ, которые понимают свой продукт и рынок, готовы к конструктивному диалогу».

