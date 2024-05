Чарующий Восток: в НИУ ВШЭ прошел юбилейный Oriental Crazy Day 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце мая в Вышке состоялся традиционный День востоковеда — Oriental Crazy Day. В этом году праздник прошел уже в десятый раз. Для студентов это возможность показать на сцене свои таланты, погадать на Книге перемен, узнать больше о многообразии культур Востока, а для сотрудников факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ — представить образовательную программу «Востоковедение» будущим абитуриентам. Главной темой юбилейного Oriental Crazy Day стал киберпанк — в этот день атриум здания Вышки на Покровском бульваре превратился одновременно в восточный базар и k-pop-танцпол. «Спрос на будущее есть всегда!» Как обычно в День востоковеда, участники различных страновых клубов НИУ ВШЭ выставляют стенды с активностями, чтобы представить гостям фестиваля изучаемые культуры. И одной из самых популярных локаций здесь, как и на многих других мероприятиях, организованных ФМЭиМП, стал столик с гаданием по китайской Книге перемен (одному из самых ранних китайских философских текстов). Уже несколько лет гадает гостям один и тот же человек — студент ОП «Востоковедение» Никита Григорьев. «У нас неизменно самые большие очереди, значит, спрос на будущее есть всегда, — делится он. — Гости подбрасывают монетки, и мы с помощью магических способов называем число и значение гексаграмм (комбинация сплошных и прерывистых линий). Гексаграмма определяет то, как человеку стоит действовать в той или иной ситуации». Турецкий клуб НИУ ВШЭ подготовил викторину: здесь предлагали угадывать актеров из известных турецких сериалов и сделать фото с одним из них — звездой сериала «Постучись в мою дверь» Серканом Болатом.

Заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками ФМЭиМП и главный организатор Дня востоковеда Анна Жихарева призналась, что ждет от праздника только положительных эмоций: «Каждый, кто сегодня пришел, узнает о Востоке больше, сможет попробовать традиционные сладости, абитуриенты получат полную информацию о программе и, конечно, удовольствие от концерта». Помимо восточных сладостей, гостям праздника предлагались пирожки с селедкой, мясом, грибами. Желающие могли получить карточку с номером и принять участие в лотерее: среди призов были сумки-шоперы, блокноты и кружки. Свои активности представили Клуб вьетнамской культуры ВШЭ и Индийский клуб ВШЭ. У столиков Японии, Китая, Кореи и стран Западной Азии и Северной Африки предлагалось заняться каллиграфией, Китайский клуб ВШЭ приглашал мастерить красные бумажные фонарики.

Участники Арабского клуба «Пальмира» приглашали желающих получить предсказание по Корану. «На столе у нас есть сладости, арабская литература, все для каллиграфии, — перечислил студент 2-го курса ОП «Востоковедение» Олег Джагопиров. — У нас вы также можете погадать на Коране. Надеюсь, мы заинтересуем арабистикой как можно больше людей». Японский клуб «Мусуби» предлагал каждому попробовать себя в роли мастера оригами, за столиком Корейского клуба «Халлян» можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению норигэ (корейская подвеска, используемая в национальном костюме ханбок). Рядом танцевали под зажигательные ритмы k-pop (Korean pop). «Этот праздник мы создаем и развиваем уже 10 лет, — делится начальник учебного офиса ОП «Востоковедение» Светлана Субботина. — Юлия Борисовна Коровина, которая была тьютором Школы востоковедения, помогла студентам, придумавшим этот праздник, организовать его. Дальше все развивалось — и это просто потрясающе! У нас огромное количество абитуриентов, уже знающих и про наш праздник, и про наши клубы, и про Школу юного востоковеда — образовательный курс для старшеклассников от преподавателей и студентов ОП “Востоковедение”, который длится 7 месяцев. В этом году у нас юбилейный праздник, все воодушевлены. Ждем большой фидбэк. Я видела, как ребята готовились к празднику, — шоу шикарное!» В отдельном пространстве посетители, расположившись на удобных пуфиках, играли в файтинг (игру, имитирующую рукопашный бой) на японской приставке Nintendo Switch. «Сегодня я хочу насладиться, отдохнуть и полюбоваться всем, узнать что-то новое. Например, в прошлом году слушала Цоя на корейском — это было здорово. Сегодня мне тоже обещали сюрпризы, даже не пускали на репетицию концерта», — поделилась академический руководитель программы «Востоковедение» Ульяна Стрижак. На Восток надо идти с открытым сердцем Концерт Oriental Crazy Day проходил в Большом зале Центра культур Вышки. Приветствуя гостей и участников, декан ФМЭиМП Анастасия Лихачева отметила: «Наши студенты серьезно подходят к празднику, уровень проработки и количество концертных номеров растет год от года. Но главное — сегодня мы будем вас немного обманывать. Все, кто занимается Востоком, понимают, какой это трудный путь. Но мы надеемся, что вы, наши сегодняшние зрители, будете думать, что это легко, и в конце концов тоже увлечетесь Востоком. Берегите это чувство, особенно когда будет тяжело и сложно. Восток — это то место, куда надо идти с открытым сердцем. Будет все равно тяжело, но с открытым сердцем — еще и интересно».

Оркестр НИУ ВШЭ исполнил мелодию “Merry go round of life” из известного полнометражного аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». За ней последовал зажигательный танцевальный номер от студентов 1–2-го курсов китайского направления под названием «Инь и ян». Постановку готовила студентка 2-го курса Полина Кутышенко: студенты танцевали под китайскую современную музыку, а студент 1-го курса Радмир Салимов продемонстрировал мастерство владения мечами. Коллектив “Favourite Boys” исполнил чарующий танец под песню “Goblin” южнокорейской группы “A.C.E”, танцевальный коллектив “VIBE SHIFT” представил зрителям номер под песню “Paint the Town” от группы “Loona”, на сцене также показали танец под песню “Cheers” от корейского бойз-бенда “Seventeen”. Танцевальную программу дополняла лирическая часть: студент-японист Валерий Алдюхов представил песню о неразделенной любви собственного сочинения на японском языке, Александр Рауш спел “Hallelujah” из мультфильма «Шрек» на китайском языке, Алина Башкирова и Матвей Семин — китайскую песню «Высокая зеленая гора», а Рената Гумерова — “Hyukoh” от “Tomboy”. Федор Глотов продолжил прошлогодний тренд и исполнил на сцене китайский рэп.

Во время концерта также состоялась церемония награждения выпускников Школы юного востоковеда: ученикам вручили дипломы и сертификаты участника. Дипломы с отличием школьники получили из рук Андрея Карнеева, руководителя Школы востоковедения, и Марии Ефименко, руководителя ШЮВ и организатора концерта. Турецкий клуб провел флешмоб: зрителей пригласили на сцену, чтобы выучить и станцевать традиционный турецкий танец зейбек. Внимание также привлек номер от Клуба вьетнамской культуры НИУ ВШЭ, демонстрирующий ходячего дракона и боевое искусство Мьянмы таинг от носителя традиции — Мьо Мин Танта. Номер профессиональных исполнителей индийских танцев поразил всех зрителей своими чарующими движениями и яркими костюмами. По традиции концерт закрывал театр кабуки НИУ ВШЭ. В этом году театр поставил пьесу под названием «Курама Тэнгу» полностью на японском языке.

«Участие в концерте стало интересным опытом для меня, дало возможность реализовать массу творческих идей на большую аудиторию, — говорит Екатерина, одна из участниц танцевального номера. — Сложно переоценить, сколько сил каждый год вкладывается студентами в подготовку концертной программы, поэтому рекомендую каждому посетить это мероприятие!» «Концерт — настоящий топ в топах! — оценил Иван, студент ОП «Востоковедение». — Мне все понравилось, но особенно запали в душу номера кореистов, китаистов и тюркологов». Амина пришла на праздник, потому что рассматривает НИУ ВШЭ для поступления: «Атмосфера здоровская. Хорошо, что в Вышке открылись новые языковые направления. Надеюсь, что в будущем появится еще больше людей, заинтересованных Востоком, который мне очень нравится. Я горю культурой и историей этого огромного и многообразного региона». Текст: Варвара Михайлова, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

