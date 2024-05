Финансовые новости: 5 июня 2024 г. вступает в силу новая редакция Методики определения Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

5 июня 2024 года вступает в силу новая редакция Методики определения Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг, устанавливающая новые границы статического параметра тау, определяющего форму кривой для разных сроков. Установление новых границ параметра позволит оптимизировать форму кривой с учетом текущей рыночной ситуации.

С новой редакцией методики можно ознакомиться на следующей странице.



