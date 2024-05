Финансовые новости: Долгосрочные сбережения помогли увеличить портфель НПФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале 2024 года увеличились на 1,6% и составили 1,9 трлн рублей. Этому способствовали полученные доходы от инвестиций, а также приток средств по договорам негосударственного пенсионного страхования и в программу долгосрочных сбережений, которая стартовала с начала года.

В январе — марте участниками программы стали почти 270 тыс. человек. Они уже внесли 2,4 млрд рублей. Согласно правилам программы, государство им добавит свыше 553 млн рублей в виде софинансирования. Кроме того, по данным НПФ, участники планируют перевести в программу более 6,4 млрд рублей пенсионных накоплений. Темпы прироста пенсионных накоплений НПФ замедлились во многом из-за переходной кампании 2023 года. Так, в Социальный фонд России (СФР) вернулись 68,7 тыс. человек, в то время как в НПФ перешли всего 6,2 тыс. человек. Объем портфелей пенсионных накоплений не изменился: 3,3 трлн рублей — в НПФ, 2,4 трлн рублей — в СФР. При этом результаты инвестиций пенсионных накоплений НПФ пятый квартал подряд превышают результаты СФР. Средневзвешенная доходность у фондов составила 9,7%; у СФР — 7% годовых по расширенному портфелю и 8,4% по портфелю государственных ценных бумаг. НПФ наращивали инвестиции в ОФЗ, снижая долю вложений в корпоративные облигации, а также увеличили портфель акций на фоне роста их котировок. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за I квартал 2024 года.

