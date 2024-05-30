Финансовые новости: Динамические ряды основных показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Объем выплат по НПО и ПДС, млн руб. Количество участников, получающих регулярные выплаты, тыс. чел.

Объем выплат по НПО и ПДС, млн руб. Количество участников, получающих регулярные выплаты, тыс. чел.

Объем выплат по НПО и ПДС, млн руб. Количество участников, получающих регулярные выплаты, тыс. чел.

Объем выплат по НПО и ПДС, млн руб. Количество участников, получающих регулярные выплаты, тыс. чел.

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