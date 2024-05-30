Физики выиграли межфакультетские соревнования по баскетболу

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Прошел последний вид программы Спартакиады НГУ среди факультетов и институтов — соревнования по баскетболу 3х3, в котором приняли участие 6 команд. Сначала игры проходили в группах, откуда по две лучших команды вышли в финал.
В итоге места распределились следующим образом:
1 место — команда Физического факультета:
Олег Морозов
Тарас Зиренко
Иван Вилейко
Сергей Михеев
2 место — студенты Факультета информационных технологий:
Иван Моргун
Никита Константинов
Кирилл Анисимов
Мирослав Якуба
3 место — команда Гуманитарного института:
Даниил Шаманин
Иван Кузнецов
Мирон Дьяконов
4 место – экономический факультет
5 место – факультет естественных наук
6 место – ВКИ НГУ
Поздравляем ребят с наградами и желаем успехов в предстоящей сессии! Благодарим преподавателей КафФВ Виктора Зигмантовича и Дмитрия Шумейко за организацию соревнований!
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