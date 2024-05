Физики выиграли межфакультетские соревнования по баскетболу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прошел последний вид программы Спартакиады НГУ среди факультетов и институтов — соревнования по баскетболу 3х3, в котором приняли участие 6 команд. Сначала игры проходили в группах, откуда по две лучших команды вышли в финал.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место — команда Физического факультета:

Олег Морозов

Тарас Зиренко

Иван Вилейко

Сергей Михеев

2 место — студенты Факультета информационных технологий:

Иван Моргун

Никита Константинов

Кирилл Анисимов

Мирослав Якуба

3 место — команда Гуманитарного института:

Даниил Шаманин

Иван Кузнецов

Мирон Дьяконов

4 место – экономический факультет

5 место – факультет естественных наук

6 место – ВКИ НГУ

Поздравляем ребят с наградами и желаем успехов в предстоящей сессии! Благодарим преподавателей КафФВ Виктора Зигмантовича и Дмитрия Шумейко за организацию соревнований!

