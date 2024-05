Трудовой десант ГУУ провёл работы на Селигере

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 24 по 26 мая 2024 года студенты Государственного университета управления в рамках подготовительных мероприятий Слёта учащейся молодёжи и молодых специалистов карьерного спецпроекта «ЭКОлинейка» провели работы по благоустройству принадлежащего Богородицкому Житенному женскому монастырю острова Фомино.

В работах участвовали студенты 1 курса кафедры государственного и муниципального управления Никита Смирнов, Николай Волков, Илья Старков, Ксения Филиппова, Софья Морева и программный директор Точки кипения ГУУ Анна Хаустова.

Остров Фомино находится на озере Селигер в Тверской области. До недавнего времени он был необитаемым. Сейчас там ведутся работы по созданию центра духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодёжи «Преображение». Это стало возможным благодаря инициативе настоятельницы храма игуменьи Елисаветы и основателя военно-патриотического центра «Вымпел», ветерана Кремлёвского полка Святослава Омельченко.

«Трудовые десанты – это, в первую очередь, про ответственность и бережное отношение к родной природе. В мои школьные годы, например, было хорошей традицией проводить трудовые десанты по благоустройству школьного двора и пришкольной территории. В нашем университете сегодня активно поддерживаются такие инициативы, направленные на трудовое воспитание нашей молодёжи», – поддержал инициативу студентов советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев.

Три года назад при поддержке правительства Тверской области и благодаря пожертвованиям мирян на острове был построен Георгиевский храм. Два года назад здесь развернулся полевой лагерь, куда приезжают студенты из разных уголков страны, чтобы помогать в благоустройстве территории.

На протяжении двух дней студенты ГУУ выравнивали ландшафт, благоустраивали новую клумбу, озеленяли территорию. Ими было высажено пять кедров, две ели и туя.

Будущие управленцы успели не только потрудиться, но и проявить свои таланты вечером у костра – пели песни под гитару, читали стихи собственного сочинения, вспоминали школьный последний звонок, который несколько лет назад в этот день прозвучал для каждого из них. Как отметили сами ребята, «эти студенческие выезды должны стать более массовыми и ежегодными».

Этим летом студенты ГУУ примут участие в организации первого в России Слёта учащейся молодёжи и молодых педагогов «ЭКОлинейка», который пройдет 25-28 июля и объединит свыше 80 молодых представителей из восьми регионов России.

Слёт «ЭКОлинейка» реализуется при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

