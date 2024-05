Татьяна Голикова: В Год семьи в рамках инициативы «Большие семейные выходные» во всех регионах России пройдёт более 2 тыс. мероприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инициатива «Большие семейные выходные» реализуется специально для семей, чтобы объединить их общими активностями, дать возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции.

Ожидается, что культурно-массовые и просветительские мероприятия с мая по сентябрь посетят более 1 миллиона человек в 89 регионах страны. В мероприятиях примут участие главы регионов, представители общественных организаций, родительских объединений, крупных корпораций и предприятий, региональные творческие коллективы.

В каждом городе или районе в субботу и воскресенье будет задействовано одновременно не менее пяти площадок в день: стадионы, парки, скверы, городские музеи, библиотеки.

«Инициатива “Большие семейные выходные„ направлена на объединение разных поколений семьи в совместные активности. Всего в рамках инициативы во всех регионах России пройдёт более 2 тыс. мероприятий. “Большие семейные выходные„ – это возможность насыщенно и интересно провести время вместе с семьёй, стать ещё ближе друг другу. Именно с крепкой семьи начинается благополучие всей страны. Сильная, счастливая, многопоколенная, многодетная семья – это пример, который может стать символом большой страны, сильной и счастливой России», – подчеркнула Заместитель Председателя Правительства, председатель организационного комитета Года семьи Татьяна Голикова.

Самые массовые и крупные Большие семейные выходные приурочены ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности и Дню знаний. В 41 регионе мероприятия пройдут 1 и 2 июня, в 32 регионах – 6 и 7 июля, в 9 регионах – 31 августа и 1 сентября.

За период с мая по сентябрь Большие семейные выходные состоятся в каждом регионе дважды. В 17 регионах – в Вологодской, Кировской, Ленинградской, Смоленской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской и Сахалинской областях, в Ненецком автономном округе, Приморском и Ставропольском краях, в республиках Крым, Ингушетия, Удмуртия, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве Большие семейные выходные пройдут не два раза за указанный период, а в течение всех четырёх месяцев.

Участники Больших семейных выходных познакомятся с победителями региональных этапов конкурса «Семья года», получат консультации по доступным мерам поддержки, узнают о возможностях семейных МФЦ.

В 21 регионе Большие семейные выходные стартовали в начале мая. В рамках Больших семейных выходных для жителей Москвы, Татарстана, Сахалинской, Мурманской, Самарской, Астраханской и Калининградской областей были организованы различные активности. Культурно-массовые, развлекательные, познавательные мероприятия с участием многопоколенных семей, детей и взрослых разного возраста, трудовых, профессиональных и творческих династий прошли в культурных пространствах областных и городских центров.

«Инициатива “Большие семейные выходные„ реализуется в Год семьи, который насыщен событиями, объединяющими семьи с разными историями и целые поколения. Это хороший повод провести вместе досуг, сделать это интересно и содержательно, узнать близких с новой стороны. Большие семейные выходные – это ещё одна возможность в Год семьи быть вместе с теми, кто вам дорог», – отметила первый заместитель Министра труда и социальной защиты, ответственный секретарь оргкомитета Года семьи Ольга Баталина.

Расписание Больших семейных выходных в каждом регионе можно уточнить на сайте Года семьи.

