Схема движения в ЦАО изменится 1 июня в связи с проведением забега «Зеленый марафон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с проведением забега «Зеленый марафон» 1 июня будет временно закрыто движение на нескольких набережных и улицах в центре города.

Так, с 07:50 до 15:20 перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Кроме того, движение будет закрыто:

— с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту;

— с 03:00 до 18:00 на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, а также на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой;

— с 07:50 до 13:05 на Болотной улице и в Фалеевском переулке;

— с 07:50 до 13:30 на Садовнической улице;

— с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах;

— с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде;

— с 08:20 до 11:45 на улице Хамовнический Вал;

— с 08:30 до 13:15 на улице Балчуг и в Лубочном переулке;

— с 08:40 до 11:30 на улице Лужники.

Кроме того, нельзя будет проехать по одной полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки. Движение приостановят с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня и с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня. А с 03:00 30 мая до 09:00 2 июня перекроют две полосы на участке Большого Москворецкого моста от улицы Варварки до Болотной улицы.

На всех этих участках нельзя будет припарковаться с 00:01 1 июня до окончания мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Подробная информация о перекрытиях в городе опубликована на сайте Центра организации дорожного движения.

