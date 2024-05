Студентка СПбГАСУ – в числе победителей конкурса «Зелёный свет»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юлия Ветошкина

В рамках Международного форума-выставки «Россия» в Москве 16 мая состоялся финал акселератора студенческих проектов в области экологии, охраны труда и социального волонтёрства «Зелёный свет». Из 12 участников, прошедших в финал, семь стали призёрами. В номинации «Социальный проект» первое место – у студентки четвёртого курса автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Юлии Ветошкиной с работой «Организовать раздельный сбор в студенческом городке и не сойти с ума».

Конкурс «Зелёный свет» призван поддержать перспективную молодёжь, готовую реализовывать сложные корпоративные проекты или имеющую собственные инициативы в сфере экологии и охраны труда. Он учреждён Фондом формирования и развития будущих лидеров в области экологии и безопасности труда «Зелёный свет» и компанией EcoStandard group. С 2020 г. в проекте приняли участие более 1500 российских студентов. Партнёрами «Зелёного света» являются более 100 российских вузов.

По словам Юлии, ей нравится участвовать в интересных проектных конкурсах. Осенью её преподаватель, доцент кафедры техносферной безопасности Ольга Горбунова предложила присоединиться к акселератору «Зелёный свет». Студентка сразу согласилась.

На этапе «Зелёный спринт» конкурсанты участвовали в различных челленджах – предлагали варианты организации охраны труда и экологических мероприятий, фотографировали факторы риска, которые окружают людей в повседневной жизни. На этом этапе Юлия заняла второе место.

Затем участники приступили к работе над проектами. Юлия Ветошкина четыре года живёт в Межвузовском студенческом городке Санкт-Петербурга и три года была председателем студенческого дома № 1. По её словам, она была уверена, что на территории МСГ необходимо и реально организовать раздельный сбор мусора.

Юлия рассказала, что столкнулась с отсутствием у студентов знаний о том, как разделять и сортировать отходы и почему это важно. Студентка проводила просветительскую работу, организовала анкетирование и мероприятие по сбору опасных отходов и вторсырья. Ей помогали менторы проекта и Ольга Горбунова. По мнению Юлии, по количеству охваченных людей её проект не имел равных. Финал совпал с преддипломной практикой, и защищать проект пришлось в дистанционном формате. Юлии удалось одержать победу!

«Я планирую развивать проект, ведь это очень важно. Чем больше людей смогут понять, как и зачем сортировать отходы, тем чище будет воздух, которым мы дышим, и вода, которую пьём» – поделилась Юлия Ветошкина.

