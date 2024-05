Строительная готовность корпуса поточных аудиторий нового кампуса НГУ приблизилась к 50%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В корпусе поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты», начались работы по благоустройству территории. Ведутся работы по укладке тротуарной плитки и устройству парковки. Площадь корпуса поточных аудиторий составляет 16,4 тыс. кв.м, он позволит вместить до 1700 студентов. В нем, помимо аудиторий, будет располагаться многофункциональное пространство с научной библиотекой и студенческий проектный центр. Строительная готовность объекта достигла 50%.

Как отметила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, сегодня российская наука по возрастному критерию вышла на одно из первых мест в мире: 44% наших ученых моложе 39 лет. Десятилетие науки и технологий, инициированное по решению Президента РФ, призвано поддержать сложившуюся тенденцию и создать такие условия, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране.

— Один из наших флагманских проектов — «Кампус мирового уровня НГУ»: университетский городок с новейшей инфраструктурой станет центром притяжения талантливой, заинтересованной в развитии отечественной науки молодежи. Кампус НГУ усилит позиции Новосибирской области в качестве ведущего образовательного и научно-исследовательского центра по таким перспективным направлениям, как биотехнологии и генетические технологии, искусственный интеллект, новые материалы и устройства на их основе, оптоэлектроника и фотоника, синхротрон-нейтронные исследования, спутниковое приборостроение, технологии нефтегазового сектора. На базе кампуса будет реализована модель технологического предпринимательства, которая позволит проводить разработки и решения через все этапы, начиная с лабораторных исследований и заканчивая тиражированием на производстве, — прокомментировала Ирина Мануйлова.

— Университет динамично развивается: если 20 лет назад численность студентов составляла около 5 тыс. человек, то по итогам 2023 года их количество превысило 8700, то есть почти двукратный рост. Нам крайне необходимы новые площади, современная инфраструктура, которая позволяет организовать учебный процесс на высоком уровне, а также создать условия для проектной и исследовательской деятельности студентов, — комментирует ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

На территории корпуса поточных аудиторий осуществляется монтаж ливневой канализации, оборудования хладоснабжения, внутренних инженерных систем, включая слаботочные, и электроснабжения; практически завершены работы по монтажу системы вентиляции. По мере завершения монтажа инженерных систем и освобождения помещений, ведутся отделочные работы.

— Завершается облицовка фасада корпуса поточных аудиторий. Теперь мы можем видеть фактическое лицо здания: оно отлично вписывается в общую концепцию кампуса НГУ, выполнено в едином стиле с действующим учебным корпусом университета, новым учебным корпусом СУНЦ и досуговым центром СУНЦ, которые располагаются через дорогу. Все здания — и существующие и вновь возводимые — составляют единый ансамбль, — комментирует главный инженер ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» (генеральный подрядчик по строительству объектов второй очереди) Павел Бигеза.

Также продолжаются работы на других объектах второй очереди нового кампуса НГУ. Так, на этой неделе в здании научно-исследовательского центра НГУ завершаются монолитные работы по устройству железобетонного каркаса. Параллельно ведутся работы по устройству наружной кладки из газобетонных блоков. Стройготовность объекта составляет 12,3%.

В здании учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ завершены монолитные работы в конце апреля, сейчас ведутся работы по устройству стен и перегородок подземного и остальных этажей, устройству кровли. Стройготовность объекта — 15,7%. Завершить строительство второй очереди планируется до конца 2025 года.

