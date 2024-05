Спасая жизни: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь более 10 тысячам пациентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уже месяц продолжается прием пациентов в четырех обновленных приемных отделениях московских стационаров: хирургическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени М.П. Кончаловского и ГКБ имени М.Е. Жадкевича. За это время врачи оказали экстренную медицинскую помощь более 10 тысячам пациентов. В течение ближайших нескольких недель откроется еще три обновленных приемных отделения больниц. Работа в них построена по новому стандарту экстренной помощи. В его основе — единые медицинские алгоритмы для каждого из возможных случаев оказания скорой и неотложной помощи, передовые цифровые технологии, высокопрофессиональные врачи, современное высокотехнологичное оборудование, забота о пациентах и их близких.

Врач — к пациенту

Четыре полностью обновленные приемные отделения городских стационаров открылись после капитального ремонта 26 апреля. Крупнейшие городские клиники получили новые лечебно-диагностические блоки. За время работы сюда поступили более 10 тысяч пациентов. Самыми частыми причинами госпитализации стали хирургические патологии (острый панкреатит, холецистит, аппендицит), травмы различной степени тяжести и локализации, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Оказание скорой и неотложной помощи в таком мегаполисе, как Москва, — ежедневная реальность. В приемные отделения городских стационаров попадают пациенты с различными экстренными патологиями. По каждому случаю разработаны четкие алгоритмы, то есть единые стандарты последовательности диагностических процедур и манипуляций. В распределении потока поступающих пациентов врачам помогает цифровой ассистент «Триаж». Пациентам, поступающим без непосредственной угрозы для жизни, медсестра измеряет артериальное давление, температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, сатурацию (уровень кислорода в крови), степень интенсивности болевого синдрома, а также проводит первичный опрос-скрининг. Затем цифровой сервис помогает определить зону, куда направляется пациент: желтую или зеленую. Если есть непосредственная угроза жизни, минуя зону триажного осмотра, человек попадает в красный поток. Для таких пациентов заранее подготавливают операционную либо место в реанимационном отделении.

Желтая и зеленая зоны представляют собой диагностические залы. Здесь все работает по принципам пациентоцентричности и «врач — к пациенту». То есть все исследования, кроме исследований с помощью тяжелой техники, например компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография и эндоскопия, проводятся у постели пациента. К нему по очереди подходят профильный врач, врач ультразвуковой диагностики, медсестра для забора анализов и снятия электрокардиограммы, а также другие медицинские работники.

Большинство пациентов желтого и зеленого потоков находились в приемных отделениях менее двух часов. За это время им провели лабораторные и инструментальные исследования для установки диагноза. О повышении скорости оказания экстренной медицинской помощи говорит и тот фактор, что от поступления до первичного осмотра пациента врачом проходит около 15 минут, что соответствуют показателям работы флагманских центров.

С переходом на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи сотрудники обновленных приемных отделений московских стационаров прошли специальное обучение. Ранее эту уникальную программу освоили все врачи и медицинские сестры флагманских центров больниц. Таким образом, весь персонал клиник, работающих по новому стандарту, получил комплекс необходимых знаний в одинаковом объеме.

Скорость и профессионализм

Так, в обновленное приемное отделение ГКБ № 24 по зеленому потоку поступила молодая женщина. У нее были жалобы на боль в нижних отделах живота и повышенная температура. Пациентка отметила, что самостоятельно принимала обезболивающее, которое помогало ненадолго приглушить симптомы, но окончательного улучшения не наступало, поэтому она обратилась за помощью к врачам.

В диагностическом зале женщину осмотрел врач-хирург, а медсестра взяла необходимые анализы. Затем пациентке провели диагностическое ультразвуковое исследование, результаты которого показали экстренность ситуации: был выявлен острый гангренозный аппендицит и периаппендикулярный абсцесс. Из зеленого потока она сразу же была переориентирована в красный и в срочном порядке прооперирована. Время от момента поступления пациентки в приемное отделение до начала операции составило 25 минут. Хирургическое вмешательство провели малотравматичным способом — методом лапароскопической аппендэктомии. Сейчас пациентка находится под амбулаторным наблюдение.

В обновленное приемное отделение больницы имени М.П. Кончаловского поступил 20-летний мужчина. Молодой человек упал со второго этажа во время ремонта окна и получил сочетанную травму головы, грудной клетки, правой руки и таза. По визуально-аналоговой шкале оценки боли врачи определили болевой синдром на девять из 10 баллов.

Благодаря цифровому взаимодействию бригада скорой медицинской помощи еще в пути внесла данные по пациенту в информационную систему. С этого момента сведения стали доступны всем участникам лечебного процесса, в том числе стационару. Благодаря этому больница оперативно сформировала команду специалистов, подготовила противошоковый зал и операционную. Когда скорая помощь въехала на территорию больницы, врачи — хирург, травматолог, нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог — уже ждали пациента.

По красному потоку его сразу направили в противошоковый зал и сделали обезболивание. Тут же выполнили FAST-протокол — специальный неинвазивный вид ультразвукового исследования, который позволяет в кратчайшие сроки подтвердить или исключить наличие внутреннего кровотечения и пневмоторакса (скопления воздуха в плевральной полости).

Признаки пневмоторакса были выявлены. Сразу же выполнили дренирование правой плевральной полости и катетеризацию центральной вены. После этого для дополнительного обследования и определения дальнейшей тактики оказания медицинской помощи пациент был направлен на компьютерную томографию всего тела в сопровождении анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга и нейрохирурга.

По результатам компьютерной томографии показаний для экстренной операции не выявили, и мужчину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. От момента поступления в противошоковую палату до установки диагноза и госпитализации в реанимацию прошло 37 минут.

Многочисленные повреждения подобного рода, по статистике, ведут к летальному исходу почти в трети подобных случаев, но благодаря слаженной работе специалистов молодого человека удалось спасти. В настоящий момент состояние пациента стабилизировано, угрозы для жизни нет.

В городскую клиническую больницу имени М.Е. Жадкевича бригада скорой помощи привезла 25-летнего мужчину с предварительным диагнозом «тупая травма живота». По словам пациента, он получил ее при занятии спортом. Был проведен триажный осмотр, выполнены необходимые клинические анализы и инструментальные методы обследования. В результате врачи выявили разрыв петли тонкой кишки и вторичный распространенный серозно-фибринозный перитонит. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Хирургическое вмешательство выполнили лапароскопическим методом — через небольшие проколы на передней брюшной стенке. Произвели ушивание перфоративного отверстия тонкой кишки, дренирование брюшной полости и правой подвздошной области.

Таким образом, благодаря новому стандарту оказания экстренной медицинской помощи менее чем через час после поступления пациента в стационар было проведено необходимое обследование, установлен диагноз, а также сделана операция. Послеоперационный период протекает без осложнений, мужчина готовится к выписке.

Кроме обновленных приемных отделений в нескольких больницах, новый стандарт экстренной помощи внедрили на базе уже существующей инфраструктуры в приемных отделениях Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского и ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой.

Так, бригада скорой помощи доставила в приемное отделение ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова 80-летнюю пациентку, которая жаловалась на одышку. По результатам триажного осмотра женщину направили в смотровую желтого потока для проведения комплексного диагностического исследования.

По принципу «врач — к пациенту» (непосредственно у койки) ей в кратчайшие сроки сделали электрокардиограмму и ультразвуковое исследование. Данные исследования позволили поставить диагноз «инфаркт миокарда без подъема сегмента ST». После этого пациентке выполнили коронарографию для выявления причины инфаркта. Выяснилось, что острое состояние было вызвано окклюзией коронарной артерии: сосуд, питающий сердце кровью, был перекрыт более чем на 90 процентов.

Женщине экстренно выполнили операцию по установке стента в пораженном участке артерии. Это позволило восстановить нормальное кровообращение и исключить развитие инфаркта миокарда. При развитии этого заболевания счет идет на минуты, поэтому ключевую роль в успешном лечении пациентки сыграли быстрая постановка верного диагноза и необходимая помощь. После прохождения курса терапии на базе отделения кардиологии женщину выписали домой для дальнейшего лечения под контролем врачей амбулаторного звена.

Новый стандарт во всех больницах

По новому стандарту экстренной помощи в столице работают четыре флагманских центра: в ГКБ имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени С.П. Боткина и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Экстренное поступление в больницу — всегда большой стресс для человека и его семьи. Именно поэтому в команде флагманских центров работают медицинские психологи для нормализации эмоционального фона, социальные координаторы — для решения бытовых вопросов, а сами помещения спланированы с учетом комфортной среды как для пациента, так и для его близких.

Сейчас завершается создание новых флагманских центров в ГКБ имени Буянова и ГКБ № 1 имени Пирогова. К концу года все многопрофильные стационары Москвы перейдут на новый стандарт.

Кроме того, после реконструкции открылось два приемных отделения детских стационаров: ДГКБ имени Н.Ф. Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За месяц они приняли свыше трех тысяч человек. В течение ближайших нескольких недель откроется еще три обновленных приемных отделения: детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени З.А. Башляевой, ДГКБ № 9 имени Г.П. Сперанского и Морозовская ДГКБ.

Московские врачи спасли от разрыва аорты пациента в критическом состоянии«У нас благородная профессия»: московские медсестры — о своей работе и призванииСергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

