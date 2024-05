«Роснефть» c 2013 года инвестировала 225 млрд рублей в проекты по использованию ПНГ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Капитальные вложения «Роснефти» в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа с 2013 по 2023 годы составили 225 млрд рублей.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

«Роснефть» реализует целый комплекс мероприятий, направленных на внедрение инновационных технологий, повышение уровня производственной безопасности, социальное благополучие регионов и заботу об окружающей среде.

В рамках реализации масштабной Инвестиционной газовой программы по повышению рационального использования ПНГ в 2023 году Компания запустила 12 новых объектов, включая объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа реализуется во всех регионах присутствия Компании и способствует повсеместному внедрению инновационных, энергосберегающих, «зеленых» технологий в производственные процессы.

«Роснефть» реализует инфраструктурные проекты полезного использования ПНГ по целому ряду направлений: поставка газа в единую систему газоснабжения и на газоперерабатывающие заводы; обратная закачка газа в пласт; использование газа на объектах генерации для выработки электроэнергии и тепла, а также использование газа для собственных технологических нужд при подготовке нефти и газа.

На ряде ключевых предприятий Компании уровень полезного использования ПНГ уже составляет 99%. Так, благодаря созданию разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, уровень полезного использования ПНГ в настоящее время на Ванкоре достигает 99%, а в Пурнефтегазе – 99,3%.

На «Самотлорнефтегазе» уровень полезного использования ПНГ сегодня достигает почти 98%. Высоких результатов удалось достичь благодаря развитой газовой инфраструктуре. Предприятие также внедряет лучшие практики мониторинга источников эмиссии метана. Именно на Самотлоре впервые был применен комплекс инновационных технологий для обнаружения и локализации неорганизованных источников эмиссии метана.

30 мая 2024 г

