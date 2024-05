Ректор ГУУ выступил на семинаре по вопросам строительства Союзного государства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор ГУУ принял участие в семьдесят шестом заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, которое проходит 30-31 мая в Минске.

В этом году главной темой обсуждения стали актуальные вопросы социально-трудовых отношений и социального развития сельских территорий Союзного государства.

В семинаре принимают участие депутаты, представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, областных органов управления Республики Беларусь и органов исполнительной власти регионов Российской Федерации, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций, средств массовой информации Беларуси и России.

Владимир Строев выступил с докладом «Актуальные вопросы инклюзивной среды и решение проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья на селе», в котором поделился опытом ГУУ по созданию инклюзивной среды и выделил точки роста, сопровождающие процесс ее формирования. Также Владимир Витальевич рассказал о проведенных ГУУ совместно с администрацией Ростовской области мероприятиях по мотивации выпускников вуза оставаться и работать на сельских территориях.

По итогам заседания будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

Напомним, что постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства создан для активизации российско-белорусского интеграционного процесса, обобщения и анализа информации по актуальным международным проблемам и событиям, а также выработки рекомендаций по основным направлениям союзного строительства.

