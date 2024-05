Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала результаты аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной программы 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (общий профиль), реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

По итогам экспертизы основной образовательной программы в отношении уровня высшего образования бакалавриата УГСН 07.00.00 «Архитектура», реализуемой Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, подтверждено соответствие качества образования аккредитационным показателям. Это подчёркивает высокий уровень подготовки архитекторов в вузе.

Государственная аккредитация дала новые возможности развития архитектурной школы Политеха. Открытие новых образовательных программ по трём направлениям подготовки укрупнённой группы специальностей и направлений: «Архитектура», «Градостроительство», «Реставрация и реконструкция».

На протяжении двух лет реализации программы студенты подтвердили качество подготовки на региональных и федеральных конкурсах. Политех включён в ряд творческих университетов и признан профессиональным сообществом архитекторов и градостроителей, а также профильными комитетами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI