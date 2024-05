Приглашаем пройти по «Траектории Лидера»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает пройти курс подготовки управленческой элиты в бизнес-лагере «Траектория Лидера» для руководителей и собственников бизнеса, который пройдёт с 14 по 16 июня 2024 года в Москве.

Бизнес-лагерь учит ставить перед собой амбициозные цели, стратегически мыслить, делегировать полномочия, вести переговоры, действовать в условиях неопределённости и управлять людьми из любой социальной точки.

В Москве соберется несколько десятков собственников и руководителей многомилионных компаний. Бок о бок с ними за три дня вам предстоит построить процветающее игровое государство и получить трёхлетний опыт управления. Под таким воздействием некоторые участники бизнес-лагеря увеличивают обороты своих компаний в 3-5-10 раз.

Каждый день вы можете проходить путь от таксиста или поставщика сырья до министра или президента. Вас может смести с поста революционная толпа, вы можете открыть прибыльный бизнес и оказаться на грани банкротства. Всего за один день бизнес-лагеря вы проживаете столько событий, сколько в обычной жизни случается за год и все это будет для вас новым пережитым управленческим опытом. Благодаря такой интенсивности событий, вы сразу будете видеть какие ваши модели поведения помогают вам добиваться результата, а какие наоборот мешают.

Каждый вечер другие участники бизнес-лагеря будут анонимно оценивать вас при помощи карточек обратной связи, а вы будете оценивать партнёров и конкурентов. Каждое утро вы будете получать эти анонимные карточки и видеть, что о вас думают другие люди. Вы очень удивитесь, когда поймёте, что на самом деле о вас думают окружающие и это станет значительной точкой роста для вашей личности.

Получить подробную программу бизнес-лагеря и зарегистрироваться можно на сайте бизнес-лагеря «Траектория Лидера».

