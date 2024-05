Представители ГУУ приняли участие в открытии фестиваля «Природа стран БРИКС»

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 мая 2024 года представители Государственного университета управления, приняли участие в торжественном открытии Международного фестиваля «Природа стран БРИКС» в ботаническом саду «Аптекарский огород» Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В церемонии открытия приняли участие полномочный министр, советник Посольства Федеративной Республики Бразилии Маурисио Да Коста Карвальо Бернардес, советник Политического отдела Посольства Республики Индия Смита Патил и ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Я очень рад, что проходит такое событие. Оно очень важно для культурных отношений наших стран, молодых ребят и населения наших стран в целом, потому что это будущее. И, конечно, оно имеет большое значение для самостоятельности каждой страны, потому что мы поддерживаем всех, кто развивается и хочет самосовершенствоваться. Мы тоже к этому стремимся и хотим быть вместе», — открыл фестиваль Виктор Садовничий.

Со стороны нашего университета на открытии фестиваля присутствовали аспирант Кесава Ханумантха Прасад и студент подготовительного факультета Малик Атул Кумар.

В рамках фестиваля была организована выставка, на которой можно ознакомиться с растениями и животными всех стран-членов БРИКС. Для делегации из Индии, включавшей представителей посольства и студентов ГУУ, была проведена экскурсия по ботаническому саду, посвящённая флоре и фауне всех стран БРИКС и приуроченная к российскому председательству Российской Федерации в объединении в 2024 году.

Фестиваль «Природа стран БРИКС» — часть проекта «Флора и фауна стран мира», который МГУ реализует вместе с Ассоциацией содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз».

