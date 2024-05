Правительство продолжит поддержку агробизнеса для создания и модернизации сельскохозяйственных предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 22 мая 2024 года №630

В России будет продолжена поддержка сельхозпроизводителей, предполагающая возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ Постановление от 22 мая 2024 года №630

Речь идёт о частичной компенсации расходов на создание новых и модернизацию уже действующих молочных ферм, овцеводческих комплексов, плодоовощных хранилищ, центров селекции семеноводства и племенного дела, центров по производству генетического материала в птицеводстве, а также на строительство предприятий по производству сухих молочных продуктов для детского питания, мощностей по переработке льна и объектов по производству кормов для аквакультуры.

Постановлением также предусмотрено повышение объёма возмещения затрат по ряду направлений. Так, размер компенсации на строительство молочных ферм будет доходить до 30%, на их модернизацию – до 50%. Субсидии на эти цели будут направляться за счёт средств консолидированного бюджета, то есть за счёт средств федерального бюджета и бюджета региона.

«Рассчитываем, что принятые решения будут способствовать развитию переработки сельскохозяйственного сырья и помогут увеличить объёмы поставок качественных и востребованных продуктов питания для наших граждан», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 30 мая.

Работа ведётся в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 14 июля 2012 года № 717

