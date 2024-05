Правильный старт: МБМ приглашает начинающих бизнесменов на обучение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 3 июня ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает обучающий интенсив «МБМ-старт» для жителей столицы, желающих начать свое дело. Занятия продлятся три недели. Вести их будут особенные эксперты — бизнес-трекеры. Эти специалисты профессионально занимаются сопровождением и отслеживанием правильности запуска и развития бизнес-процессов как в крупных компаниях, так и в сфере малого и среднего предпринимательства.

Участники интенсива определят бизнес-цели, разработают механику их достижения, проанализируют возможные проблемы, возникающие на старте, подготовят бизнес-проекты.

Открывающая встреча интенсива «МБМ-старт» пройдет 3 июня с 10:00 до 16:00 в бизнес-пространстве «Митинг Поинт» делового центра «Москва» по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 3, пятый этаж, зал «Москва». На входе необходимо предъявить паспорт. Участие в интенсиве «МБМ-старт» бесплатное и доступно по предварительной регистрации на портале mbm.mos.ru. Количество мест ограниченно.

В первый день будущих предпринимателей ждет лекция, посвященная бизнес-планированию, маркетингу, развитию личного бренда и формированию предпринимательского мышления. На мероприятии участники также познакомятся с трекерами и разделятся на команды.

Следующие очные встречи состоятся 6, 11 и 13 июня. На каждую из них необходима отдельная регистрация. Подать заявку могут все желающие, в том числе и те, кто не присутствовал на мероприятии 3 июня. А 25 июня пройдет финальный демодень, в ходе которого участники представят свои проекты и получат их экспертную оценку.

Среди наставников интенсива «МБМ-старт» — предприниматель, бизнес-тренер Светлана Алешкина, основатель онлайн-школы по личному бренду Нара Миансарян, основатель сети студий косметологии Надежда Гринина, предприниматель, эксперт по развитию и масштабированию бизнеса Валентина Николаева.

Кроме этого, МБМ регулярно проводит обучающие тематические мероприятия, многоуровневое обучение и комплексные программы для начинающих предпринимателей. За 12 лет оказания услуг на счету МБМ около 540 тысяч получателей образовательной поддержки.

Образовательная поддержка начинающих предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки. Для предпринимателей проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ mbm.mos.ru и по телефону: +7 495 225-14-14.

