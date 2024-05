Политехники — победители конкурса Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты магистратуры из команды «Стальной Маршалл» направления «Государственное и муниципальное управление» Высшей школы административного управлениям ИПМЭиТ Ахад Альмурзаев, Варвара Бучерова и Никита Сухомлинов во второй раз подряд выиграли в междисциплинарном кейс-чемпионате «Молодёжь решает». Инициатором соревнований стал Молодёжный парламент города, а приурочены они к 30-летию Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Победители представляют студенческое объединение «Лаборатория публичного управления СПбПУ».

Цель чемпионата — развитие у молодежи структурного, критического и креативного мышления, творческих способностей, популяризация и создание позитивного образа деятельности органов публичной власти Санкт-Петербурга, формирование интереса к государственной гражданской службе.

Соревнования организованы постоянной комиссией по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации ЗАКСа. За звание лучших боролись 200 человек из 50 команд. В состав жюри вошли председатель ЗАКСа Александр Бельский, депутаты Всеволод Беликов, Ольга Герасина, Андрей Малков, руководитель аппарата Константин Гриневич, а также научные сотрудники и преподаватели петербургских вузов.

Приятно снова оказаться в стенах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и чувствовать его энергию на протяжении всех трёх этапов. В этот раз темы были обширнее, необходимо было разбираться не только с законодательством России, но и Российской империи, СССР. Также радует, что в этом сезоне было больше команд из разных университетов. Отдельное спасибо за организацию представителям Молодежного парламента и аппарата ЗАКСа, команде “Лаборатории публичного управления” — “Стальной Маршалл”. Приятно осознавать, что высшая школа победителей остается в Политехе , — сказал капитан команды и руководитель студенческого объединения ЛПУ Ахад Альмурзаев.

В 2023 году ребята почти таким же составом заняли первое место в кейс-чемпионате ЗаКС — это помогло им поступить в магистратуру Политеха, а некоторым даже устроиться на работу в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга сразу после получения диплома бакалавра. В прошлом году ребята решали кейсы на темы лётного права и искусственного интеллекта.

Было очень волнительно вновь принять участие в этом кейс-чемпионате, потому что хотелось оставить за Политехом позицию лидера. Тем не менее нам удалось вновь занять первое место. Так же очень приятно было осознавать, что Молодежный парламент смог привлечь ещё больше участников к этому мероприятию и в этом году действительно чувствовалась серьезная конкуренция, что вызывало некоторый азарт , — прокомментировала Варвара Бучерова.

Могу однозначно заявить, что такой формат кейсов является самым необычным среди тех, с которыми я сталкивался и, думаю, коллеги со мною согласятся. Нам пришлось решать абсолютно уникальные проблемы с точки зрения тематики кейсовых заданий. А еще пришлось разрабатывать решения в условиях цейтнота. Так что наше первое место в нынешнем году — это уровень. Есть ещё порох в пороховницах. И самое главное, я не только пополняю копилку учебных наград, но и получаю уникальный и полезный опыт , — сказал Никита Сухомлинов.

Наставники команды победителей — доценты ВШАУ Тамара Селентьева и Максим Иванов, которые также курируют проект «Лаборатория публичного управления». Её задача — популяризация государственной гражданской службы в вузе и городе. Варвара Бучерова, в свою очередь, является амбассадором государственной гражданской службы от Смольного в Политехе.

Также в Мариинском дворце состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса «Мой законопроект», который ежегодно проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. В этом году среди победителей оказалось сразу два студента магистратуры направления «Государственное и муниципальное управление» ИПМЭиТ.

Взаимодействие Политеха с ЗАКСом будет продолжено. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Молодёжным парламентом города и «Лабораторией публичного управления» СПбПУ.

