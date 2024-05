Политехники — лауреаты премий правительства Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В честь Дня города губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном премии учёным и работникам высшей школы за достижения в науке и технике, высшем и среднем профессиональном образовании.

Чествуя победителей, губернатор отметил, что прошедший год был богат значимыми событиями, такими, например, как открытие Санкт‑Петербургского отделения Российской академии наук .

Именные премии за результаты в области науки и техники получил 21 учёный. Так, директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин стал лауреатом премии имени Ж. И. Алфёрова в номинации «Нанотехнологии» за создание и исследование полупроводниковых АЗВ5 гетероструктур для приборных приложений оптоэлектроники и нанофотоники.

Три коллектива Политехнического университета получили премии в области высшего и среднего профессионального образования. В номинации «Интеграция образования, науки и промышленности» правительство города высоко оценило совместную с АО «Силовые машины» работу «Создание и реализация корпоративной модели подготовки инженерных кадров для обеспечения технологического суверенитета России». Её авторы — проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, директор высшей школы энергетического машиностроения института энергетики Алёна Алёшина и генеральный конструктор АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» Александр Ивановский.

Для меня большая честь стать лауреатом премии правительства в области образования. Совместный проект с “Силовыми машинами”, представленный нашим коллективом в условиях нехватки инженерных кадров, направлен на обеспечение технологического суверенитета и может быть тиражирован в другие образовательные организации. Спасибо любимому Политеху и городу за поддержку и высокую оценку! — прокомментировала Людмила Панкова.

В номинации «Воспитательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков» за «Создание и развитие студенческой образовательной площадки „Лаборатория публичного управления“» премию получили директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин и доценты Высшей школы административного управления Тамара Селентьева и Максим Иванов.

Поздравляю всех сотрудников петербургской научной школы с заслуженной наградой! Признание их достижений и заслуг в области образования, науки и технологий, а также вклада в экономическое и социальное развитие страны — это мощный стимул для дальнейшего движения вперед. Получение премии за результаты в области высшего и среднего профессионального образования в номинации “Воспитательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков” стало значимым событием не только для меня, но и для всего Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, в котором мы особое внимание уделяем воспитанию молодёжи и формированию у неё сильной гражданской позиции.

Лаборатория публичного управления — студенческая образовательная площадка, где прививается гражданское самосознание, популяризируется служение обществу, городу, государству. Резиденты ЛПУ не раз выигрывали во многих конкурсах как на уровне Санкт-Петербурга, так и в России. В такие моменты ощущаешь, что все твои усилия не проходят зря , — считает Владимир Щепинин.

В номинации «Развитие инновационной деятельности в образовательной организации» за «Создание цифровой экосистемы кампуса СПбПУ „Метакампус Политех“» премию получили и. о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко, доцент Высшей школы промышленно-гражданского строительства Ксения Стрелец и старший преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского строительства инженерно-строительного института Евгения Заводнова.

Хотелось бы выразить благодарность правительству Санкт-Петербурга за поддержку проекта “Метакампус Политех”, представляющего инновационную практику в области образования, в реализацию которого уже вовлечено более тысячи студентов нашего университета. Мы надеемся, что этот проект в перспективе станет частью экосистемы цифровой информационной модели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона , — отметила Марина Петроченко.

С 2024 года в среднем в два раза увеличены размеры грантов, премий, стипендий и субсидий студентам, аспирантам и ученым. Премии правительства Санкт‑Петербурга в сфере науки и образования теперь составляют свыше полумиллиона рублей.

