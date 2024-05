Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На портале mos.ru обновили формы заявок на получение услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерным сетям. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Электронные формы заявлений обновили для большего удобства получателей услуг. При их модернизации учитывали предложения, поступающие от самих пользователей этого сервиса. Кроме того, необходимость обновления электронных форм связана с периодическими изменениями в нормативных документах», — рассказал Сергей Левкин.

В новые формы теперь можно загрузить документы для подключения объектов, строящихся по программе комплексного развития территорий (КРТ), — комплексную схему инженерного обеспечения и договор о КРТ.

Для объектов федерального, регионального и местного значения при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок в заявке можно указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления территории, утвержденного проекта межевания, градостроительного плана участка и других документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, физические лица теперь могут подать заявку на заключение договора о подключении к сети газораспределения в рамках догазификации.

Также упростили порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 150 киловатт и на уровне напряжения 0,4 киловольта и ниже. Сетевая организация самостоятельно разместит в личном кабинете на mos.ru уведомление о возможности подключения к электрическим сетям.

Таким образом, столичный Департамент информационных технологий вместе с ресурсоснабжающими организациями завершил модернизацию этих электронных услуг. Воспользоваться ими могут как физические, так и юридические лица. По словам Сергея Левкина, Департамент градостроительной политики продолжит развивать единую информационную среду для взаимодействия застройщиков с органами власти и сетевыми организациями на всех стадиях строительства.

Прием заявлений на получение услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерным сетям стал доступен на mos.ru в 2018 году. За это время застройщики обратились за ними более 56 тысяч раз. Всего с начала 2024 года физические и юридические лица подали в электронном виде более 5,3 тысячи заявок на подключение к инженерным сетям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI