На Ученом совете ГУУ обсудили медиасферу, развитие кампуса и подготовку к «Университетским сменам»

28 мая 2024 года состоялось заседание Ученого совета ГУУ. Собравшиеся обсудили подготовку к предстоящей зачетно-экзаменационной сессии и летнему периоду, а также итоги работы нескольких подразделений.

Традиционно встреча началась с поздравительной части. Ректор ГУУ Владимир Строев вручил медаль «За безупречный труд и отличие» от Министерства науки и высшего образования РФ профессору ГУУ Владимиру Годину, почетную грамоту «За значит заслуги» Ольге Журавлевой и аттестат профессора Владимиру Волоху, а также поздравил именинников месяца.

После этого члены Ученого совета перешли к обсуждению вопросов повестки.

О результатах проектного обучения в ГУУ за 2023/2024 учебный год рассказал заместитель начальника Управления акселерационных программ и проектного обучения Евгений Титов.

«Нами проделана значительная работа как внутри вуза, так и с внешними партнерами. Сформирована структура проектного офиса и налажена четкая связь между членами команды, проведены крупные мероприятия, в том числе межвузовский хакатон и Четвертый Всероссийских конкурса детей и молодёжи. В этом году ГУУ стал федеральной инновационной площадкой по проектному обучению и уже разработан план мероприятий на будущий год», — подвел итоги Евгений Вадимович.

Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов проинформировал о том, что подготовка к летней зачетно-экзаменационной сессии 2023/2024 учебного года идет в плановом режиме.

И.о. директора Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексей Чудновский доложил о результатах работы института за 2023 год и перспективах развития на 2024 год.

«Сегодня в нашем институте обучается более 1000 студентов по 15 программам на 8 кафедрах. И это далеко не предел. Мы провели ребрендинг сайта и социальных сетей института, чтобы привлечь еще больше выпускников. Постоянно развиваем и совершенствуем образовательные программы и в целом идем в ногу со временем», — поделился Алексей Данилович.

О результатах работы Департамента стратегического развития кампуса ГУУ за 2022-2024 годы рассказала директор Департамента стратегического развития кампуса Марина Сугробова.

«Наша цель – создание удобного, комфортного кампуса, отвечающего запросам студентов. Для этого в корпусах общежитий созданы зоны коворкинга, оборудован спортивный зал, модернизированы точки питания, регулярно проводится ремонт и обновление комнат для проживания», — отметила Марина Андреевна.

Начальник отдела PR Татьяна Шарапова презентовала результаты работы отдела за 2022-2024 годы, отметив значительный рост по всем показателям.

«За два года ГУУ поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге Министерства науки и высшего образования, Медиаиндекс вырос в 5 раз, в 2,5 раза увеличилось число упоминаний в СМИ, значительно возросло число подписчиков в социальных сетях. Создан аккаунт на Дзен, в котором публикуются экспертные комментарии представителей ГУУ. Количество просмотров канала ГУУ на Rutube увеличилось в 42 раза. Также канал входит в топ-5 лучших университетских каналов, согласно данным М-рейтинга. Кроме того, налажена работа по взаимодействию с Минобрнауки, создана и развивается студенческая редакция», — подчеркнула Татьяна Валерьевна.

Владимир Строев подтвердил высокие результаты деятельности отдела и отметил важность проводимой работы.

«Мы достойны постоянно быть в топ-20 рейтинга, надо поставить цель и достичь ее. Нас уже многие партнеры и крупные СМИ знают лучше, чем 2 года назад, они читают новости на сайте, звонят и уточняют какие-то моменты, приглашают наших экспертов. Это очень значимо для вуза, для его позиционирования и привлекательности в глазах абитуриентов и компаний», — поделился Владимир Витальевич.

По предложению проректора ГУУ Павла Павловского утверждена образовательно-туристическую программу профильных (тематических) смен «Университетские смены» для обучающихся 8-10 классов, прибывших с территории ЛДНР и Белгородской области.

Также на заседании обсудили еще ряд рабочих вопросов, после чего члены совета посетили Медиацентр ГУУ, чтобы познакомиться с новым пространством для подготовки дистанционных курсов и интерактивных лекций.

