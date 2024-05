Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Объявлены победители ежегодного конкурса «Торговля России», организованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В номинации «Лучшая ярмарка» победила межрегиональная ярмарка на Мичуринском проспекте. Она открылась в столице в 2023 году, там оборудовано 14 торговых мест. Посетители могут купить свежие фермерские продукты: мясо птицы, сухофрукты, овощи и фрукты, молочную продукцию и мед.

Специальный приз получил рыбный рынок «Москва — на волне», появившийся при поддержке Правительства Москвы в конце 2023 года. Он находится по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а. На площади три тысячи квадратных метров расположены торговые ряды с привычными и редкими видами рыбы и морепродуктов, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корт, студия мастер-классов и лаборатория. Вся продукция проходит обязательный ветеринарный контроль. Здесь представлена рыба и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.

Лучшей торговой улицей России стала столичная Малая Бронная — тут открыто 29 магазинов и 37 ресторанов.

В 2024 году конкурс «Торговля России» проводился в седьмой раз. Жюри получило 2,3 тысячи заявок. Победителей наградили в рамках форума «Неделя российского ретейла».

«Сегодня в Москве работает порядка 66 тысяч различных розничных магазинов — несмотря на непростые внешние условия, это число каждый год растет. Торговля в столице активно развивается, и городские власти этому способствуют», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в Москве действуют меры поддержки для разных отраслей предпринимательства. В частности предприятиям торговли и услуг город с помощью различных грантов и конкурсов помогает возвращать затраты на улучшение внешнего облика. Столичные власти регулярно проводят конкурсы на лучшее оформление витрин и фасадов, выделяют гранты для компенсации расходов на модернизацию экстерьера торговых центров. В мае Сергей Собянин подписал постановления о грантах для тех предпринимателей, которые украсят фасады в соответствии с летним сезоном.

Больше информации о деятельности Департамента торговли и услуг представлено в официальном телеграм-канале.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI