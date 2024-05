Мастер-классы по робототехнике, сказочные спектакли и квиз: что подготовили на ВДНХ к Международному дню защиты детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Масштабная программа в честь Международного дня защиты детей пройдет на ВДНХ 1 и 2 июня. Гостей ждет более 40 мероприятий — от мультипликационного карнавала до занятий по робототехнике. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«ВДНХ станет одной из крупнейших площадок празднования Дня защиты детей. Для юных посетителей и их родителей подготовят бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры», — рассказала Наталья Сергунина.

На большинство мероприятий нужна предварительная регистрация.

1 июня в 13:00, 15:00 и 17:00 всех желающих познакомят с экспозицией центра «Космонавтика и авиация». Ребята узнают, как устроена ракета, на что похожа космическая еда и нужно ли в невесомости заниматься спортом.

В детском инжиниринговом центре «Кулибин Про» с 11:00 до 20:00 организуют серию мастер-классов по робототехнике. А еще робот Борис проведет викторину на знание фактов из области инженерии. За правильные ответы участникам вручат напечатанные на 3D-принтере призы. Попасть на мероприятие можно по билетам в павильон.

В 13:00 семьи с детьми в возрасте от шести до восьми лет приглашают на прогулку «Кит, крот, медведь и не только» по павильону «Атом». Мероприятие посвятят животным, которых можно найти на гербах атомных городов.

В Музее кино в 14:00 начнется интерактив «Сказки в диафильмах». В 16:00 гостей ждут на мастер-класс по созданию кукольной анимации. Вечер продолжится лекцией и викториной об отечественных мультфильмах.

Как в обществе менялись взгляды на воспитание подрастающего поколения на протяжении веков, расскажут в музее славянской письменности «Слово» в 19:00.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в выходные пройдут показы спектаклей. В субботу в 12:00 представят камерную постановку «Сновидения» независимого проекта «Театр Т». В воскресенье — историю о красавице и чудовище «Аленький цветочек» музыкального кукольного театра «Таратумб».

2 июня в 14:00 в этом же павильоне состоится квиз «Тайна третьей планеты и другие фантастические истории». Участникам предстоит вспомнить, что такое миелофон, и ответить на другие вопросы о произведениях писателя Кира Булычева.

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» на ВДНХ отметит сразу три праздника: Международный день защиты детей, первый день лета и 88-летие киностудии. В программе — конкурсы, викторины, мастер-классы, карнавал и многое другое. Чтобы попасть на праздник, нужно приобрести билеты в павильон.

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятия в честь Международного дня защиты детей можно на сайте ВДНХ.

