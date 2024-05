Марат Хуснуллин: Продолжаем формировать единую информационную среду в строительстве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство проводит системную работу по комплексной оптимизации процессов в строительной отрасли. Так, Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября 2024 года извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уведомления о консервации или о возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Кроме того, согласно постановлению, срок выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС) в электронном виде через портал госуслуг не будет превышать двух рабочих дней вместо прежних 10. Информация обо всех выданных ЗОС и решениях об отказе в выдаче ЗОС будет храниться в реестре информационной системы Ростехнадзора.

«Утверждённое постановление поможет более эффективной работе территориальных органов Ростехнадзора, ускорит осуществление строительного надзора, многократно сократит объём печатных документов и время согласований. В конечном итоге это позволит людям быстрее получить востребованные для комфортной жизни объекты. Именно поэтому мы продолжаем формировать единую информационную среду, которая упрощает коммуникацию и взаимодействие между всеми участниками строительного процесса. Это постановление – ещё один шаг на пути к повышению прозрачности инвестиционно-строительного цикла и сокращению его сроков», – сказал Марат Хуснуллин.

