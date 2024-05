Марат Хуснуллин: В Екатеринбурге за счёт инфраструктурного бюджетного кредита построена большая городская поликлиника

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга введена в эксплуатацию. Ее построили с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Всего по программе ИБК по уже одобренным заявкам у нас запланирован ввод 14 медицинских объектов. Уже завершены шесть из них, в том числе введена взрослая поликлиника на 1200 посещений в смену в Екатеринбурге. Она построена в развивающемся Академическом районе. Поэтому очень важно было предусмотреть, чтобы мощностей поликлиники хватило не только для нынешних, но и для будущих жителей района. Здание полностью оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием: там и аппараты компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики, маммографы и многое другое. Благодаря вводу этой поликлиники будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест. Сейчас формируется штат, и уже этим летом новая поликлиника откроется для пациентов», – рассказал Марат Хуснуллин.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, взрослая поликлиника в Академическом – долгожданный для всех объект. «Этот район – один из самых динамично развивающихся в Екатеринбурге. По числу жителей он уже сопоставим с крупными уральскими городами. Сегодня здесь применяются самые современные подходы и технологии для комфортной жизни людей. Строительство новой поликлиники стало возможным благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту “Жильё и городская среда„, инициированному Президентом России. Новое медучреждение станет одним из самых крупных и современных в городе», – подчеркнул он.

Помимо медучреждения в Екатеринбурге за счёт ИБК введена в эксплуатацию городская поликлиника №7 в Новосибирске на 921 посещение в смену, открылось после капитального ремонта клинико-диагностическое отделение в Мытищинской областной клинической больнице, завершён капитальный ремонт роддома в Красногорске и обновлено реанимационное отделение Красногорской городской больницы, оснащена новая поликлиника в Майкопе, в микрорайоне Восход.

Куратором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает Минстрой, оператором – ППК «Фонд развития территорий».

По словам генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, в высокой степени готовности находится ещё одна поликлиника в Новосибирске – на улице Татьяны Снежиной. «Она рассчитана на 967 посещений в смену. Поликлиника сможет обслуживать как взрослое население Октябрьского района города, так и детей. Сейчас ведутся пусконаладочные работы и идёт установка оборудования, здание готовится к вводу в эксплуатацию. Создание условий для получения качественных медицинских услуг – ещё одна важная социальная задача, которую удаётся решать с помощью механизма ИБК», – отметил Ильшат Шагиахметов.

Механизм ИБК входит в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Он позволяет направлять возвратные средства на реализацию социально значимых и экономически эффективных проектов в регионах. В 2022 году среди 83 субъектов Российской Федерации были распределены средства ИБК в размере 1 трлн рублей для создания и реализации более 950 инфраструктурных объектов и мероприятий, в том числе в сфере медицины.

По итогам Послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поручил предоставлять в 2025–2030 годах на инфраструктурные проекты в регионах не менее 250 млрд рублей ИБК ежегодно. В объёме финансирования для регионов будет учитываться сумма средств, которые субъекты вернули в бюджет по таким кредитам в течение текущего финансового года.

