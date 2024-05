Кабинеты для встреч, коворкинги и кинозалы: какие помещения можно арендовать с помощью сервиса «Вместе с культурой»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В сервисе краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на портале mos.ru можно подобрать помещения практически под любой бюджет. Горожанам и предпринимателям предлагается забронировать для своих мероприятий комфортные пространства, оснащенные всем необходимым. Стоимость их аренды не превысит одной тысячи рублей в час. Такие площадки составляют почти половину от общего числа помещений, представленных в каталоге сервиса.

«Всего в сервисе “Вместе с культурой” доступно более 1400 современных площадок по всему городу. Пользователи могут выбрать подходящее пространство в зависимости от формата мероприятия и бюджета: кабинеты для встреч, индивидуальных занятий и мастер-классов, коворкинги, залы для экспозиций и даже кинозалы. Каталог сервиса позволяет найти помещение практически под любой запрос — пользователям достаточно установить фильтры, и система за несколько секунд подберет варианты с учетом заданных параметров», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Для мероприятий с детьми

В досуговом центре для детей рядом со станцией метро «Цветной бульвар» сдается в аренду учебный класс с отдельным входом. В помещении есть необходимая мебель и маркерная доска. К нему примыкает игровая комната с пуфами, детскими стульчиками и телевизором, которую тоже можно арендовать. Еще одно помещение центра — школьный класс. Это небольшое пространство с флипчартом, стены здесь расписаны в тематике школьной программы.

В библиотеке № 3 на улице Новый Арбат можно забронировать зал сказок. Небольшой читальный зал оформлен в виде беседки, на стенах — росписи по мотивам сказок Александра Пушкина. Здесь проводят мастер-классы, экскурсии, лекции, литературные конкурсы и встречи с писателями.

Несколько бюджетных площадок предлагают в библиотеках Зеленограда. Например, в Центральной библиотеке № 249 доступны детский класс и библиоофис, где можно провести игровые занятия, мастер-классы, мини-семинары и фотосессии. Для индивидуальных консультаций подойдет кабинет в библиотеке № 254. Для тех, кто хочет устроить камерный спектакль, небольшой концерт, анимационный или кинопоказ, доступен кинозал центральной детской библиотеки № 251.

Для мастер-классов, презентаций и деловых встреч

Уютный зал с большими окнами сдается в аренду в библиотеке № 11 имени Д.В. Давыдова (Шмитовский проезд, дом 46, корпус 2). Площадка подойдет для использования в качестве переговорной комнаты. Кроме того, здесь можно организовать презентацию, тренинг или семинар для небольшого количества людей.

Еще одно универсальное пространство находится в библиотеке № 20 — культурном центре имени Н.Ф. Погодина на улице Госпитальный Вал. Небольшой светлый зал подходит для встреч, консультаций, дискуссий и круглых столов. Перед ним расположена современная зона ожидания, которую можно использовать для расширения пространства.

В центре спорта и досуга «Орион» на Большой Пионерской улице можно забронировать просторный лекторий. В нем есть один стол на восемь человек, а также офисные и шахматные столы.

Для танцев и спортивных тренировок

В досуговом центре на Донской улице доступен для аренды спортивный зал с отдельным входом. В помещении есть мягкое напольное покрытие, гимнастические стенки, спортивный инвентарь, а также экран для проектора и флипчарт.

Не только для танцев, но и для занятий йогой и других тренировок можно использовать зал в досуговом центре в Гжельском переулке. Он оборудован зеркалами, балетными станками и телевизором.

Еще один бюджетный танцевальный зал доступен в центре досуга и спорта «Орион» на Большой Пионерской улице. Здесь есть кондиционер, проектор и экран, ноутбук, музыкальный микшерный пульт, акустическая система, а также микрофоны.

Для кружков и музыкальных занятий

Уроки фортепиано, мастер-классы и репетиции пользователи могут организовать в Доме культуры «Маяк» на улице Газопровод. Здесь сдается в аренду музыкальный класс с фортепиано.

Еще один кабинет доступен в Доме культуры «Дружба» на Медынской улице. Помимо фортепиано, здесь также есть рояль.

Помещение для индивидуальных или занятий в небольших группах, мастер-классов и консультаций можно забронировать в библиотеке № 20 — культурном центре имени Н.Ф. Погодина на улице Госпитальный Вал. При необходимости можно установить дополнительное мультимедийное оборудование.

В библиотеке № 149 на Ясеневой улице пользователи могут арендовать кружковую. Похожая площадка доступна в библиотеке № 161 на Даниловской набережной. Здесь можно провести не только занятия в кружках, но и мастер-классы, лекции и семинары, в том числе в больших группах. Рядом с помещением есть кофе-машина.

Для фото- и видеосъемок

Светлая и уютная комната в библиотеке № 3 на улице Новый Арбат используется для съемок телепередач. Плюсы помещения — отдельный выход на улицу и возможность изолировать дневное освещение.

В досуговом центре на Волгоградском проспекте можно забронировать фотостудию, оснащенную специальным оборудованием и фоном для фотографий.

На странице каждой площадки указаны свободные для бронирования даты, точная стоимость аренды, информация о доступности помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, наличии парковки, мест для погрузки и разгрузки оборудования, вендинговых аппаратов, вайфая или селфи-зоны.

Чтобы забронировать помещение, достаточно подать электронную заявку, указав тип мероприятия и сведения о себе. Учреждение рассмотрит ее в течение четырех календарных дней. Договор аренды поступит в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. В день проведения мероприятия с собой нужно будет взять паспорт.

Сервис «Вместе с культурой» начал работу на портале mos.ru в 2021 году. За это время на его площадках провели почти 30 тысяч мероприятий. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий и культуры.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

