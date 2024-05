Дмитрий Чернышенко: Синергия федерального центра, регионов и инвесторов должна двигать проект «Пять морей и озеро Байкал» вперёд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения. В мероприятии также приняли участие заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, генеральный директор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Суханов, главы субъектов. На совещании обсудили организацию работы по реализации проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

«Президент Владимир Путин поддержал отдельный федеральный проект “Пять морей и озеро Байкал”, предусматривающий создание 10 круглогодичных курортов на побережьях. Его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 млн в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тыс. Это ключевая задача, которую мы призваны решить совместными усилиями федерального центра, регионов и инвесторов. Такая синергия создаст качественный сервис и инфраструктуру, но главное – сможет вызвать положительные эмоции у россиян, особенно у семей с детьми. И конечно, необходимо обеспечить качественным отдыхом жителей новых регионов, так как эти субъекты, в частности побережье Запорожской области, обладают большим туристическим потенциалом, который мы будем совместно раскрывать», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на финансирование круглогодичных морских курортов предусмотрено 103 млрд рублей, объём частных инвестиций в туристическую инфраструктуру составит свыше 1,5 трлн рублей.

«Для эффективного выполнения поручения Президента мы должны обеспечить оркестровку всех нацпроектов, государственных и региональных программ, сконцентрировать все имеющиеся ресурсы. Строительство дорог, объектов энергетики и линий электросетей, объекты по утилизации и переработке отходов – всё должно двигать проект “Пять морей и озеро Байкал” вперёд», – заявил вице-премьер.

Зампред Правительства напомнил, что в ближайшее время Председателю Правительства Михаилу Мишустину будет представлен обновлённый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для этого регионам необходимо актуализировать в «дорожных картах» контрольные точки реализации проектов, а также сформировать общую потребность необходимого ресурсного обеспечения с учётом производства отечественной продукции для туриндустрии. Дмитрий Чернышенко призвал регионы вести скоординированную работу с ФОИВ с целью оперативного решения задач, связанных с реализацией проектов.

Дмитрий Вахруков рассказал, как будет организована работа по реализации проектов. По поручению Дмитрия Чернышенко Минэкономразвития вместе с регионами сформировало первичные «дорожные карты» реализации каждого проекта, их структура состоит из трёх блоков.

«Первый – направление земельно-имущественных отношений, второе – создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, третий блок – создание объектов туристической инфраструктуры. Генеральный план, проект планировки территории, правила землепользования и застройки подготовлены по курорту “Каспийский прибрежный кластер”, оформлены земельно-имущественные отношения по всем участкам, входящим в проект. Генеральный план проекта планировки готов по “Новой Анапе”, по курортам в Калининграде, Иркутске, Бурятии и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге генеральный план уже утверждён», – сообщил Дмитрий Вахруков.

Замминистра добавил, что совместно с регионами предстоит определить мероприятия, которые будут профинансированы за счёт федерального и регионального бюджета, а также какие объекты будут заложены в планы по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры.

«При поддержке федерального бюджета и “Туризм.РФ” в рамках реализации проекта “Пять морей и озеро Байкал” планируется обеспечить создание современных круглогодичных курортов “Новая Анапа” в Краснодарском крае, “Белая дюна” в Калининградской области, “Санкт-Петербург марина” в Санкт-Петербурге, “Байкальская слобода” в Иркутской области. Суммарно это даст 35 980 дополнительных номеров для размещения российских и зарубежных туристов. Для привлечения внебюджетных средств в реализуемые проекты инвесторам по нашей линии будут доступны порядка 170 инвестиционных лотов», – отметил Сергей Суханов.

На заседании было доложено о текущем статусе следующих проектов: «Белая дюна» в Калининградской области, «Санкт-Петербург марина» в Санкт-Петербурге, «Приморск» в Запорожской области, «Золотые пески» в Республике Крым, «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан, «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в Иркутской области, «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия, «Приморье» в Приморском крае.

В ходе заседания подкомиссии даны поручения по формированию проектного офиса для контроля реализации проектов, с конкретными сроками исполнения и определением ответственных, решению вопроса выделения земельных участков под строительство, устранению ограничений в части рубки леса при соблюдении всех норм природоохранного законодательства, а также завершению работы по уточнению потребностей в обеспечивающей инфраструктуре для формирования заявок в соответствующие ФОИВ.

Дмитрий Чернышенко также пригласил коллег принять участие в сессии Петербургского международного экономического форума по туризму, где будут обсуждаться вопросы о мерах государственной поддержки для отрасли. Кроме того, 12 июня на Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ на пленарной сессии проект «Пять морей и озеро Байкал» будет представлен широкой аудитории.

