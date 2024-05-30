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Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта. В мероприятии также приняли участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель Министра экономического развития России Максим Колесников, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» ПАО «Сбербанк» Андрей Белевцев, а также эксперты ведущих технических вузов и представители бизнес- и научного сообществ.

«В феврале этого года Президент утвердил обновлённую Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Её реализация позволит к 2030 году получить эффект от внедрения этой технологии до 11,2 трлн рублей для экономики России. Сейчас искусственный интеллект является драйвером отраслей, призванных обеспечить развитие экономики предложения. Вместе с тем с появлением больших языковых моделей мы всё больше концентрируемся на поддержке фундаментальной науки. В частности, открыли исследовательские центры в сфере ИИ и на их на базе начали готовить учёных, которых будем привлекать к адаптации генеративного ИИ под запросы отраслей. Такая кооперация позволит достичь технологического лидерства, а также улучшить качество жизни людей, создавая новые рабочие места и повышая конкурентоспособность экономики», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Председатель Правительства Михаил Мишустин в рамках исполнения поручений, данных главой государства, поставил задачу увеличить финансирование фундаментальной и прикладной науки в сфере ИИ до 5%, а на исследования, в которых используются технологии ИИ, до не менее 15% в рамках госпрограммы научно-технологического развития.

Заместитель Министра экономического развития России Максим Колесников в своём докладе сфокусировался на использовании результатов форсайта, которые, по его словам, должны лечь в основу при формировании единой программы исследований и разработок в сфере ИИ.

«Ключевым должен стать отбор исследовательских центров 3-й волны, в основу работы которых должны лечь приоритетные темы по итогам форсайта, проведение прикладных исследований по заказу индустриальных партнёров, подготовка научных специалистов. При этом будет именно новый отбор, а не автоматическое продление работы действующих центров», – подчеркнул Максим Колесников.

Всего планируется отобрать 6 исследовательских центров с продолжительностью работы 3 года.

«В 2022 году в мире произошёл большой технологический рывок, когда все осознали принципиально новые возможности технологий искусственного интеллекта. Это привело к тому, что сегодня идёт гонка между компаниями и странами в скорости инноваций и создания передовых решений. Это невозможно реализовать без опоры на ведущие исследовательские и образовательные центры для фокусировки отечественной науки на передовых направлениях в области ИИ. Поэтому в рамках форсайт-сессии мы пытались спрогнозировать, как будет развиваться наука в области искусственного интеллекта, а также определить наиболее приоритетные и перспективные направления, которые будут способствовать тому, чтобы российские компании могли иметь возможность создания ИИ-решений мирового уровня», – прокомментировал итоги форсайта старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По результатам форсайта сформированы 11 направлений поисковых исследований. Это, в частности, архитектуры и алгоритмы машинного обучения, вычисления и данные для ИИ, фундаментальные и генеративные модели, взаимодействие человека и ИИ, прикладные исследования для науки, образования и социальной сферы.

По итогам Минобрнауки совместно с РАН поручено проработать план-график внесения в госпрограмму НТР всех необходимых изменений, которые позволят обеспечить минимальный уровень финансирования исследований в сфере ИИ и реализовать все заявленные сегодня приоритеты на основе единой программы исследований в сфере ИИ. Минэкономразвития России необходимо обеспечить методическую поддержку этих мероприятий.

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