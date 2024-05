Дмитрий Чернышенко отметил вклад Санкт-Петербургского государственного университета в развитие космических исследований

Source: MIL-OSI Russian Language News

На космодроме Байконур состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27». Корпус ракеты украсила ливрея, посвящённая 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.

«Санкт-Петербургский государственный университет –старейший и один из крупнейших российских вузов, который не только имеет богатую научную историю, но и продолжает активно развиваться. Сегодня СПбГУ участвует в ряде мер национального проекта “Наука и университеты„. Например, в вузе созданы лаборатории по программе мегагрантов, идёт обновление приборной базы. Благодаря поддержанию таких образовательных и научно-исследовательских центров мы сможем достичь технологического лидерства – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным», – сказал Заместитель Председателя Правительства, член попечительского совета СПбГУ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что Санкт-Петербургский университет внёс большой вклад в развитие космических исследований и освоение космического пространства российскими учёными.

Так, именно в университете Александр Попов передал первый радиосигнал, а сегодня современные системы радиосвязи позволяют космонавтам общаться далеко за пределами Земли.

В СПбГУ учился знаменитый во всём мире инженер, учёный в области ракетно-космической техники Валентин Глушко. Он сконструировал первый в мире электротермический ракетный двигатель, а также жидкостные ракетные двигатели, установленные практически на всех отечественных ракетах, летавших в космос. Именно разработки конструктора помогли вывести на орбиту первый спутник Земли, космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.

Ранее в рамках празднования юбилея СПбГУ Международный астрономический союз назвал малую планету в поясе астероидов Солнечной системы в честь университета – Spbuni. Также флаг университета был доставлен на борт Международной космической станции и подписан космонавтами. Кроме того, к 300-летию СПбГУ универсанты получили поздравление с Международной космической станции.

Как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН Николай Кропачев, этот запуск – дань уважения всем выпускникам СПбГУ и особенный подарок выпускникам юбилейного года.

«Учёные Санкт-Петербургского государственного университета внесли немалый вклад в освоение космического пространства и продолжают делать это сегодня. Благодаря их упорству и таланту совершаются открытия, которые творят историю. Уверен, что и запуск ракеты, историческое для нашего университета событие, станет для выпускников символом стремления к новым великим достижениям и открытиям, а для всех универсантов – предметом гордости», – сказал Николай Кропачев.

Учёные Санкт-Петербургского университета первыми в мире провели исследования бактериальных биоплёнок в космосе, занимаются изучением влияния космических полётов на организм космонавтов, моделируют процессы, ответственные за космические взрывы, и многое другое. Сегодня в Минералогическом музее СПбГУ представлена богатая коллекция метеоритов, насчитывающая более 75 образцов, признанных ценностью мирового значения.

Трое универсантов стали лауреатами премии имени Ф.А.Цандера – награды, присуждаемой Российской академией наук за выдающиеся теоретические работы в области ракетно-космической науки. За время существования премии её лауреатами стали 18 российских учёных, трое из них совершили свои открытия и разработки в университете.

В 1996 году премию получил профессор ЛГУ, специалист в области прикладной математики и вычислительной техники Святослав Лавров за коллективную монографию «Баллистика управляемых ракет дальнего действия». В 2005 году индивидуальную премию получила знаменитый астроном, доцент СПбГУ Елена Поляхова за монографию «Космический полёт с солнечным парусом». Позднее, в 2020 году, лауреатом премии стал профессор СПбГУ, почётный работник сферы высшего образования Российской Федерации, член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике Алексей Тихонов за серию научных работ «Электродинамическое управление и стабилизация вращательного движения космического аппарата».

Фонетики СПбГУ разработали специальные таблицы звуков и звуковых последовательностей для проверки разборчивости речи для микрофона, в который Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года произнёс знаменитое «Поехали!». Работа специалистов университета совместно с инженерами связи позволила не только уделить внимание технической стороне вопроса, но и подробно изучить восприятие речи, а затем создать артикуляционные таблицы для оценки качества микрофона Юрия Гагарина во время его пребывания в космосе.

В числе выдающихся выпускников университета – астрономы Всеволод Шаронов и Надежда Сытинская, сформулировавшие метеорно-шлаковую теорию строения наружного покрова Луны. Они объяснили образование реголита – поверхностного слоя сыпучего лунного грунта – дроблением, расплавлением и спеканием лунных пород. Позднее именно эта теория была подтверждена во время посадки на лунную поверхность советской автоматической станции «Луна-9» и других космических аппаратов.

Кроме того, Всеволод Шаронов занимался изучением серебристых облаков и принимал участие в шести экспедициях по наблюдению и изучению солнечных затмений, проводил фотометрические исследования Марса и солнечной короны – самого горячего слоя атмосферы Солнца. Его супруга Надежда Сытинская создала метод оценки масс метеорных тел по их яркости, усовершенствовала ряд методов фотографической фотометрии и применила их к исследованию Луны, Марса и других космических тел. Она также оценила оптические параметры атмосферы Марса и атмосферного давления на поверхности Красной планеты, что впоследствии было подтверждено наблюдениями с автоматических межпланетных станций.

Также среди выпускников университета, оказавших большое влияние на развитие космических исследований, – физик Нинель Рогова, один из разработчиков, которые подготовили и осуществили в 1971 году первую мягкую посадку спускаемого аппарата (и марсохода) с межпланетной станции «Марс-3» на поверхность Красной планеты.

