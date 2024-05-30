Дмитрий Чернышенко: В России 39,7 тыс. организаций смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления

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В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тыс. организаций, в том числе федеральные детские центры «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан», «Алые паруса». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.
«Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тыс. организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей. Среди них – более 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов», – отметил вице-премьер.
Ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей посетят лагеря в других субъектах Российской Федерации, а также санатории на Черноморском побережье. В федеральных университетах пройдёт серия образовательно-туристских программ «Университетские смены».
Для детей из воссоединённых российских регионов также предусмотрены путёвки в детские здравницы «Орлёнок», «Смена», «Алые паруса» и федеральный детский центр «Артек», включая его вновь открытый филиал в Бердянске Запорожской области.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей: «Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке Правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и региональных бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов».
Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю «Основы вожатской деятельности». Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в указе Президента.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо «Красной гвоздики» в Запорожской области, ребят примет ещё один филиал «Артека» – «Корсунь» в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий «Маяк» – «Океана» и летний палаточный лагерь «Рубеж» – «Смены». Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава Минпросвещения напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра «Печоры» в Псковской области.
«Ежегодно мы уделяем особое внимание проведению летней оздоровительной кампании. С учётом единых воспитательных программ все детские центры и лагеря организуют интересные просветительские и спортивные мероприятия. Отдельный акцент делаем прежде всего на обеспечении безопасности детей. Отмечу, что в этом году был увеличен общий объём финансирования детского отдыха со стороны субъектов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом он вырос на 8 млрд рублей. Всего в организации летней кампании будет задействовано более 600 тысяч человек, из которых 300 тысяч – это педагогические сотрудники, а 66 тысяч – вожатые», – сказал он.
Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности – одна из национальных целей, обозначенных в новом указе. Сегодня уже более 29 тыс. лагерей имеют свою программу воспитания. В этом году особенное внимание будет уделено мероприятиям, посвящённым Году семьи, 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина, освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Пройдут тематические дни Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», смены для младших школьников «Содружество орлят России».
В детских лагерях будет вестись воспитательная работа, в том числе с помощью серии проектов, посвящённых просмотру лучших российских кинофильмов: «Всероссийские школьные кинопремьеры», «Киноуроки в школах России».
Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании будет уделено работе организаций дополнительного образования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.
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