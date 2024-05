Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Директор Института управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций, заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Алексей Чудновский вошёл в состав экспертного совета Комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Экспертный совет является коллегиальным органом, выполняющим аналитическую и информационно-консультационную работу по подготовке отраслевых нормативно-правовых документов. В состав Экспертного совета входят представители отраслевых общественных объединений, туристического и гостиничного бизнеса, страхового сообщества, профильных образовательных учреждений и других смежных сфер.

В соответствии с указанием Президента РФ Владимира Путина, вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое в течение ближайших десяти лет. Экспертному совету предстоит много работать для подготовки необходимых законопроектов.

Желаем Алексею Даниловичу плодотворной работы в составе экспертного совета Госдумы.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI