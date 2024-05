Два технопарка построят в Ясеневе по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

На участке бывшей промзоны Теплый Стан создадут современный производственно-деловой квартал с технопарками. Город утвердил план развития территории площадью 16,78 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает развивать инновационную инфраструктуру, появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки, а также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

В соответствии с утвержденным проектом планировки на участке появится современный производственно-деловой квартал. В частности, здесь построят пять многофункциональных комплексов общей площадью 112,2 тысячи квадратных метров, в которых будут офисы, спортивные объекты, предприятия общественного питания и магазины.

«Проект реализует инвестор, определенный по результатам торгов, — это девелопер из Архангельска, договор с которым подписан на 10 лет. В результате в Ясеневе появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются почти в 17 миллиардов рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития участка бывшей промзоны Теплый Стан, где сейчас расположены склады и объекты производственного и коммунального назначения. Вместо них появятся современные производственные и общественно-деловые комплексы общей площадью более 158 тысяч квадратных метров.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина. Общая площадь реорганизуемых участков — более 3,1 тысячи гектаров.

