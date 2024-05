ГУУ продолжает помогать СВОим

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственного университета управления

29 и 30 мая в рамках акции «ГУУ – СВОим» студенты изготовили сухие души и браслеты выживания, а также обсудили важность участия в акции.

Студенты кафедры банковского дела и предпринимательства посетили мастер-класс по производству сухих душей, который провела директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина.

«Мы регулярно проводим встречи для изготовления предметов быта и гигиены для наших бойцов. Двери нашей аудитории открыты каждый день для всех желающих помочь и своими руками создать столь необходимые вещи для наших защитников», — отметила Галина Петровна.

За несколько часов работы ребята изготовили и упаковали более 200 сухих душей и 20 браслетов выживания, которые отправят с гуманитарным грузом в зону СВО.

Напомним, что акция «ГУУ – СВОим» проводится в нашем университете с начала года и является частью народной акции Министерства образования и науки РФ «Вузы – фронту».

Приглашаем всех неравнодушных приходить на мастер-классы в ГУ-202, а также присоединяться к сбору гуманитарной помощи для граждан из ДНР и ЛНР, который сейчас проходит в ГУУ.

