Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Ночь музеев на экскурсии в Политехническом университете побывали больше трёхсот человек. Сотрудники Музея истории СПбПУ познакомили гостей с особенным научным и инженерным миром, а темой года стал «лексикон».

В этом году посетителям представили три программы: неклассическую экскурсию по кампусу, физическое шоу для детей «На языке науки»” и прогулку по Главному зданию с посещением экспозиции музея.

Участники неклассической экскурсии путешествовали по политехническому алфавиту, знакомясь с жизнью студентов и инженеров: буква «п» символизировала любимые пышки, «б» — знаменитую Башню, а «т» — терменвокс. Финальной точкой маршрута стал «Кабинет профессора» в Башне Политеха. Там сохранена атмосфера 1930-х годов, а с помощью современных технологий можно виртуально «пообщаться с учёным» того времени. Это позволяет проникнуть в научные изыскания и достижения прошлого.

В Главном учебном корпусе гостей ожидало традиционное физическое шоу. Ведущие объясняли сложные научные концепции простым и доступным языком и показывали чудеса физических процессов.

Экспозиция по истории университета раскрывала смысл загадочных инженерных аббревиатур и фразеологизмов. Посетители могли узнать, почему среди студентов бытует фраза «Сдал сопромат — можно жениться», и чем отличаются «физмех» и «физтех».

Ночь музеев-2024 в Политехническом университете стала ярким событием, предоставившим посетителям уникальную возможность окунуться в мир инженерного образования, разобраться с профессиональным жаргоном и аббревиатурами, доступными лишь политехникам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI