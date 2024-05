В этом учебном году выпускники уже более двух миллионов раз посмотрели результаты экзаменов на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За этот учебный год выпускники столичных школ посмотрели результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) онлайн уже более двух миллионов раз. Итоги выпускных экзаменов, в том числе пробных, публикуются на портале mos.ru с декабря по сентябрь, ознакомиться с оценками можно до ноября.

С этого учебного года просмотр результатов стал еще удобнее. Все экзамены распределены по категориям, таким как ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку и тренировочные мероприятия. Внутри каждой есть своя система показателей оценивания. Например, данные о пробных ЕГЭ в декабре представлены в виде процента выполнения, а результаты апрельских контрольных работ отображаются в формате тестовых баллов.

«Выпускники могут легко и быстро проверять свои результаты даже с мобильного телефона, необходима лишь регистрация на портале mos.ru. В этом учебном году сервисом уже воспользовались более двух миллионов раз. Подписка на уведомления о результатах подключается у школьников автоматически при подаче заявления на ГИА. Родители также могут настроить такую подписку в личном кабинете. Уведомления о баллах будут поступать на электронную почту и в формате пуш-уведомления. Услуга помогает сделать экзаменационный период более комфортным и освобождает выпускникам дополнительное время для учебы и подготовки», — рассказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Как пояснили в столичном Департаменте информационных технологий, предоставление информации о результатах экзаменов — одна из первых электронных услуг города. С 2012 года жители обратились к ней уже более 46 миллионов раз. Чтобы воспользоваться услугой, заявителю понадобится стандартная учетная запись на портале mos.ru. В каталоге надо выбрать категорию «Образование», в разделе «Школа» развернуть список услуг «Государственная итоговая аттестация» и выбрать «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку».

В случае несогласия с выставленными баллами либо обнаружения несоответствий или технической ошибки в экзаменационных бланках выпускники могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официальной публикации итогов. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале, доступ к которой открыт круглосуточно.

Помимо этого, результаты пробных и итоговых экзаменов размещены в сервисе «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» на school.mos.ru: ребятам, которые сдавали ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), в разделе «Учеба» доступны подразделы «Государственная итоговая аттестация» и «Пробные ЕГЭ». Дополнительно в цифровом портфолио выпускники могут получить подборку вузов и специальностей, рекомендованных для поступления. Она сформируется автоматически на основании выбранных для сдачи предметов, результатов пробных экзаменов либо баллов, полученных на ЕГЭ по трем предметам и более.

Цифровизацией комплекса услуг для выпускников занимается столичный Комитет государственных услуг совместно с Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий Москвы.

