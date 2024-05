В Щукине модернизировали газопровод низкого давления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты АО «Мосгаз» модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

К работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что все работы прошли без отключения потребителей. При реконструкции использовали материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают всем современным требованиям безопасности. После проведения всех работ на объекте повысилась надежность газовых сетей, а также увеличилась пропускная способность газораспределительной сети района и округа в целом.

