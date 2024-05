Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице увеличилось количество велосипедов городского проката «Велобайк». Сейчас в Москве доступно более семи тысяч электровелосипедов и свыше четырех тысяч обычных механических. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом сезоне москвичам стало доступно еще больше велосипедов городского проката. Для удобства пользователей действуют выгодные предложения, например бесплатные поездки по карте “Тройка” и карте москвича обучающегося, а также работает подписка “МультиТранспорт”. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать инфраструктуру и доступность велопроката», — отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, прокат пополнили три тысячи электровелосипедов 2.0. Эта улучшенная модель стала еще надежнее и безопаснее. Скоро новые велосипеды будут доступны и в Зеленограде.

Городской сервис «Велобайк» работает с 2013 года.

В столице открылся сезон проката станционных велосипедов

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI