Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пространство Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» приглашает отметить Международный день защиты детей. В первый день лета здесь организуют различные тематические мероприятия.

В 12:30 состоится интерактивный блиц «Москва — столица детского туризма». На площадке соберутся эксперты индустрии: представитель Мостуризма и проекта «Город открытий» Константин Старостин, руководитель департамента маркетинга и PR Киностудии имени М. Горького Инна Баумтрок, старший администратор музея «Динамо» Ольга Смирнова и руководитель экскурсионного отдела музея-диорамы «Царь-макет» Ольга Тюрина. Они расскажут об актуальных предложениях для отдыха школьников — от профориентационных экскурсий до тематических мастер-классов.

В 13:00 на мастер-классе с художником-декоратором Александрой Крюковой можно будет изготовить лошадок из лыка — фольклорный символ силы и мудрости. Игрушка из луба молодой липы станет оригинальным подарком для близких или украшением домашнего интерьера.

В 14:00 у посетителей появится возможность сфотографироваться с Кешей и Львенком из популярных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». А в 15:00 сотрудники киностудии предложат детям сделать переводные татуировки с любимыми персонажами.

В 14:30 артисты самодеятельного театра корпоративного университета московского транспорта покажут спектакль по мотивам рассказа Ольги Новиковой «Крокодилья мечта». «Сказка о московском транспорте» понравится и детям, и родителям.

В 15:00 в пространстве Москвы выступит Татьяна Проснякова, творческий директор проекта «Край родной», руководитель дидактического сайта «Страна мастеров» и соавтор учебного пособия «Моя Москва, горжусь тобой!». Вместе с экспертом гости обсудят влияние сказок на становление личности ребенка.

В 18:00 начнется концерт «Москва — город детства!». Музыкальное путешествие по миру детства совершат со зрителями артисты театра эстрадной песни «Мечта». Московский творческий коллектив — лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, участник различных телепроектов.

Международная выставка-форум «Россия» работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной. Вход свободный. Выбрать интересное мероприятие можно здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI