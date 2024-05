В Москве пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одним из самых ярких и увлекательных событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» станет чемпионат Москвы по игре «Камень. Ножницы. Бумага». Принять в нем участие смогут все желающие в возрасте от шести лет. Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте.

Чемпионат пройдет в несколько этапов. С 1 июня по 1 сентября с 10:00 до 20:00 еженедельно на Чистопрудном бульваре, его флагманской площадке, будут проводиться квалификационные соревнования. Сильнейшие участники, которых определят после подсчета рейтинговых баллов, пройдут в главный этап.

Поучаствовать в квалификационном этапе можно и на окружных площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Ежедневно, также с 1 июня по 1 сентября, команда турнира будет посещать по три из них. В итоге определят обладателей первого, второго и третьего мест в каждом административном округе. Финалы окружных квалификационных соревнований пройдут на фестивальных площадках «Московских сезонов». Победителей отборочного этапа наградят кубками и медалями.

Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города. Там сразятся 48 участников с самой быстрой реакцией. Абсолютный победитель получит пояс чемпиона Москвы и один миллион рублей. Серебряному и бронзовому призерам достанутся почетные кубки, а также призы в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам летние активности, пройдет с 1 июня по 8 сентября во всех округах города и завершится грандиозным празднованием Дня города.

