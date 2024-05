Восьмой сезон конкурса HSE CREATIVE OPEN — с новыми номинациями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Лаборатория плаката Школы дизайна НИУ ВШЭ объявляет конкурс плакатов в рамках фестиваля «Достоевский», который состоится в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля. Фестиваль посвящен глубокой и многогранной личности Фёдора Михайловича. В усадьбе Даровое под Зарайском прошли его детские годы, и по воспоминаниям писателя, тут он был по настоящему счастлив.

Фестиваль раскроет личность Достоевского не только с точки зрения вклада в мировую культуру как писателя и философа, но и с человеческой стороны — как сына, мужа и отца.

Выставка тематических плакатов станет частью программы на центральных пешеходных улицах города, где также будет проходить гастрономическая ярмарка, концертная программа, книжный фестиваль и выступления уличных театров.

Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций — Евгений Миронов, программным директором заместитель художественного руководителя Театра Наций, театральный критик — Оксана Ефременко, организатором — Правительство Московской области, соорганизатором — компания «Культура потребления».

