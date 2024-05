Благоустройство территории у станции «Университет дружбы народов» выполнено на две трети

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Возле строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро идут масштабные работы по благоустройству. В настоящий момент они выполнены на 70 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Проектом предусмотрено устройство подъездных дорог, озеленение территории, а также создание пространства для прогулок и отдыха. По всей протяженности формируемой пешеходной зоны появятся бетонные клумбы-скамьи с деревянным настилом, облицованные гранитной плиткой. Озеленение затрагивает территорию более чем 3,2 гектара», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Специалисты разобьют более 32 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники. В рамках благоустройства на улицах Миклухо-Маклая и Академика Опарина уложат более 23 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и завершат устройство гранитного мощения.

Кроме того, на улице Академика Опарина появятся новые остановочные павильоны наземного городского пассажирского транспорта.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии.

В перспективе Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток линии после полного запуска — более 300 тысяч человек. Вблизи новых станций проживают около 1,5 миллиона горожан, а еще несколько сотен тысяч человек здесь работают или учатся.

